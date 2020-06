Vláda rusko-běloruské unie přestává existovat

17. 6. 2020

Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko zahájil proces vzdalování se od Ruska, který se netýká pouze Běloruska.

Pokud použijeme internetových termínů, možno říci, že Svaz Běloruska a Ruska se přemisťuje do cloudu. To znamená, že jakoby ještě existuje - dohoda o jeho založení dosud nebyla roztrhána, ale hmotných důkazů o tom je čím dál méně, o čemž se v Bělorusku otevřeně hovoří. Ředitel Miesesova centra Jaroslav Romančuk řekl ruské Nězavisimoj gazetě: "Prohlášení Aleksandra Lukašenka o Rusku a jeho akce ve vztahu k Moskvě potvrzují: Svazová vláda již neexistuje." A to názorně ilustrují události v Bělorusku, které je zvykem považovat za pevnost Ruska na západní hranici.

Ve svazové zemi se schyluje k prezidentským volbám. A i pokud v nich zvítězí Aleksandr Lukašenko, bude toto vítězství poprvé za více jak 20 let obsahovat otazníky. Vždyť poprvé za mnoho let se v době volební kampaně objevily početné skupiny prosazující alternativní prezidentské kandidáty.

Podrobnosti v ruštině: ZDE