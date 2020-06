Koronavirus: Zemřelo nejméně 450 000 osob

Průběžné zpravodajství:

18. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 18.6. bylo v ČR registrováno 18.6. bylo v ČR registrováno nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 51 nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 133 osob a 333 je 1 ZDE. osob zemřelo. Hodnota R v ČR 10 176





- Počet registrovaných globálních úmrtí na koronavirus dosáhl čísla 448 959, registrováno je též 8 349 950 nákaz. Čísla jsou výrazně podhodnocena.







Předchozí průběžné zpravodajství je ZDE

- V Rusku zemřelo na koronavirus nejméně 500 zdravotníků.- V Severním Porýní-Vestfálsku bylo do karantény umístěno asi 7000 lidí a školy a školky byly po novém rozšíření nákazy uzavřeny.- V Praze je několik nových ohnisek koronaviru. ZDE - Prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev (79) je nakažen koronavirem. Jeho mluvčí konstatoval, že "není důvodu mít obavy".- Dánsko dovolí občanům z evropských zemích s nízkou infekcí vstup do země od 27. června, s výjimkou Švédska a Portugalska.- Počet nákaz v Brazílii se přibližuje milionu. Počet úmrtí v Brazílii je 46 510. Čísla jsou podhodnocena.- Indie zaznamenala dosud největší jednodenní nárůst nákaz, 12 881 nových infekcí za posledních 24 hodin. Celkem je v Indii registrovánop 366 946 nákaz a 12 237 úmrtí.- V Británii je nakaženo 300 717 osob. Nejméně 42 238 lidí zemřelo.- Prezident Hondurasu Juan Orlando je v nemocnici se zápalem plic způsobeným koronavirem.- Na Novém Zélandě registrovali další jeden nový případ.- Australská letecká společnost Qantas ruší většinu mezinárodní letů do října 2020.- Peking zaznamenal 21 dalších případů nákazy.