Rychle, rychle, než Češi zjistí, že jsou chudí

Důvod je jednoduchý. Hnutí Ano nabralo díky koronavirové pandemii nějaká procenta v důsledku reakce části společnosti na pocit nebezpečí (přimknutí se k vůdcům) a nepochybně také proto, že na rozdíl od jiných zemí česká vláda přijala taková opatření, která významně zohledňují zájem lektorátu Andreje Babiše. Nutno dodat, že v tomto případě to lze považovat za zcela legitimní.

Co už ale legitimní není, to je snaha profitovat z tohoto dění za každou cenu. Respektive obava z toho, že příští rok už nebude z čeho profitovat. Babišovo momentum vyprchá s pocitem ohrožení koronavirem. A zejména tím, až i voliči "protikorupčního hnutí" zjistí, že ekonomický propad má dopad i na ně. Respektive škrty, které bude třeba udělat kvůli nečekanému, mnohasetmilardovému schodku rozpočtu zejména v oblasti sociální podpory, největší kapitole výdajů státního rozpočtu.

Toho se samozřejmě Andrej Babiš obává. Současná luxusní pozice, která mu zajišťuje možnost pohodlně si vybírat mezi případnými koaličními partnery, by se mohla rychle proměnit v situaci, kdy vznikne koalice bez Andreje Babiše. Což je vítaná varianta, jak se ukázalo v některých případech krajských a obecních koalic.

Největší problém Andreje Babiše v době koronavirové krize a výhledu do budoucnosti tak není snaha ochránit českou společnost a zajistit jí pokud možno smysluplnou exit strategii, ale přízemní potřeba co nejvíce vytěžit. Andrej Babiš v tom ale nejspíš úspěšný nebude. Na to, aby mohl rozpustit sněmovnu, nemá dost zaměstnanců a nemůže počítat s tím, že by zájmy jeho "rodinné firmy" za dané situace podpořily další strany. Pro ty je toto období vesměs kritické, jejich preference buď stagnují, nebo se propadají na kritickou úroveň. Babiš tak nemůže počítat se svými oblíbenými spojenci z KSČM ani SPD, natož z ČSSD, kterou by musel navíc nejprve vyhodit z vlády. Nemůže počítat ani s dalšími stranami, kromě Pirátů. Jenže Piráti mu nestačí a