Polsko má námitky vůči návrhu Evropské komise

17. 6. 2020

Návrh Evropské komise, který spojuje platby z rozpočtu EU s plněním standardů právního státu se setkal s námitkami Polska, které tvrdí, že takový požadavek je porušením smluv o Evropské unii.

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro je přesvědčen, že návrh porušuje existující smlouvy, protože poskytuje moc evropským institucím, které ve smlouvách nejsou zmíněny. Podle něj to omezuje suverenitu členských států a vedlo by to ke svévolnému užívání moci.

První verze návrhu Evropské komise má v preambuli definici právního státu. Nicméně to umožňuje komisi intervenovat na základě "obecných nedostatků v plnění kritérií právního státu, dává to komisi arbitrární prostředky zastavit, omezit nebo pozastavit financování členského státu a vrátit se k němu jen na základě vlastního uvážení," uvedlo polské ministerstvo.

Polsko má pocit, že v EU již existují nástroje adekvátní účelu ochrany rozpočtu unie, včetně sankcí a spolupráce při stíhání. Ministerstvo spravedlnosti také poukazuje na fakt, že kontrola rozpočtu by neměla být směšována se sankcemi.

Polsko spolu s Maďarskem byly kvůli podezření z porušování právního státu podle článku 7 vyšetřovány Evropskou komisí. Ta nicméně nikdy nezískala nezbytnou většinu v Evropské radě pro jakoukoliv akci zahrnující sankce nebo omezení volebního práva zmíněných zemí. Komise se tedy uchýlila k plánu pokusit se spojit požadavky dodržování právního státu s rozpočtovým financováním.

