Facebook odstranil Trumpovu reklamu kvůli "nacistickému nenávistnému symbolu"

19. 6. 2020

Společnost Facebook oznámila, že odstranila reklamu propagující znovuzvolení prezidenta Donalda Trumpa, která používala symbol běžný v nacistickém Německu.

Podle Facebooku reklama obsahovala na špici postavený rudý trojúhelník podobný tomu, kterým nacisté označovali své oponenty. Trumpova kampaň tvrdí, že symbol se týkal ultralevicové skupiny Antifa, která podle ní symbol sama používá. (To ale nelze prokázat - pozn. BL.)

Facebook tvrdí, že reklama porušuje jeho politiku proti organizované nenávisti.

"Nepovolujeme symboly, které reprezentují nenávistné organizace nebo nenávistné ideologie, pokud nejsou umístěny v kontextu nebo odsouzeny," prohlásil šéf Facebooku pro bezpečnostní politiku Nathaniel Gleicher.

A dodal: "To je to co jsme viděli v tomto případě v této reklamě a všude, kde je použit tento symbol, bychom podnikli stejné akce."

Podrobnosti v angličtině: ZDE