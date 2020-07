Facebook nelze opustit, je nutné na něj vyvíjet enormní tlak odpovídající jeho společenské odpovědnosti

16. 7. 2020 / Bohumil Kartous

Nemyslím, že za dané situace dává smysl opouštět Facebook. Rozumím těm lidem, kteří to udělali, nicméně nedomnívám se, že to povede k reálnému tlaku na tuto platformu. Vzhledem k tomu, že se stala z hlediska globální komunikace hegemonní, skutečný tlak by mohl přinést jen masivní odliv uživatelů. V tomto směru je mnohem nadějnější kampaň #StopHateForProfit, která sdružuje velké firmy v jejich bojkotu reklamy.

Facebook nyní - ze společenského hlediska - nelze úplně opustit. Je to jako zoufalá snaha těch, kdo nesouhlasí se společenskou smlouvou, “opustit” stát. Na individuální úrovni se jim to jakž takž může podařit, pokud maximalizují práva (svobody) a minimalizují povinnosti (např. odmítnutím povinného veřejného vzdělávání ve školách). Přesto ale zůstávají plně obklopeni státem a v mnoha ohledech na něm zůstávají závislí (např. zdravotnictví nebo celá infrastruktura).