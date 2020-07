Rozhovor Britských listů 301. Umíme v ČR pomáhat uprchlíkům, kteří byli mučeni?

17. 7. 2020









Je české zdravotnictví nelidsky posedlé jen samo sebou, že se čeští psychiatři většinou vůbec nedokáží postavit do bot lidí, kteří byli mučeni nebo zažili hrůzy útlaku a pronásledování a trpí vážnými osobními traumaty? Že by ten útlak v Československu za komunismu zas nebyl tak vážný, že my vůbec nerozumíme, co se těmto lidem stalo a děje, a nejsme často ochotni pomoci? Proč tomu tak je, že česká psychiatrie, na rozdíl od zahraniční, pomoc obětem mučení přicházejícím do ČR skoro vůbec neposkytuje? O tom hovoří Jan Čulík s psychiatryní Kateřinou Duchoňovou, která srovnává poměry v ČR se svými zahraničními zkušenostmi. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 17 . července 2020.