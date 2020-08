Koronavirus: ČR znovu zavádí od 1. září povinné nošení roušek ve veřejné dopravě

Průběžné zpravodajství

- V Indii v pondělí překonal počet mrtvých 50 000. Za posledních 24 hodin zemřelo 941 osob. Indie je na čtvrtém místě po USA, Brazílii a Mexiku co do počtu mrtvých a má třetí nejvyšší počet nákaz (za USA a Brazílií).-Ryanair ruší v září a v říjnu pětinu svých letů. Za posledních 10 dní došlo k poklesu nákupu letenek. Státy v Evropě znovu zavádějí omezování cestování.- Noční kluby ve Španělsku ve čtyřech dalších regionech byly uzavřeny, po hlučných protestech proti koronavirové karanténě, které se konaly v neděli v Madridu.- ČR zavede od 1. září jako preventivní opatření povinné nošení roušek ve veřejné dopravě a v mnoha veřejných místnostech. ČR snížila karanténu po setkání s nakaženou osobou ze 14 na 10 dní.- Typická situace: skeptik se odebere na přeplněné místo protestovat proto koronavirové karanténě: skeptik se nakazí koronavirem. Konzervativní pastor v Jižní Koreji, který systematicky ostře kritizoval jihokorejské úřady za koronavirovou karanténu, byl nakažen koronavirem. Nakaženo bylo také už 319 věřících v jeho kostele. Policie hledá ještě dalších 700 věřících. ZDE - Japonsko zaznamenalop největší ekonomický propad v moderní dopě, od dubna do června jeho HDP poklesl o 7,8 procent, což by byl roční pokles 27,8 procent.- Nový Zéland odložil všeobecné volby o měsíc, z 19. září na 17. října, protože ohnisko nákazy v Aucklandu se zvětšilo na 58 případů.