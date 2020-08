Polsko: "Nemůžeme zatlačit Bělorusko hlouběji do ruského objetí"

19. 8. 2020

Podle názoru náměstka polského ministra zahraničí Pawła Jabłońského by se Evropská unie neměla omezovat jen na sankce proti běloruským úřadům, protože by tím zemi jen hlouběji zatlačila zemi do náruče Ruska.



Středeční krizová schůzka EU svolaná na návrh Varšavy podle něj musí vyústit v "reálný návrh spolupráce, který povede k dialogu". Omezení reakce EU na sankce by podle něj znamenalo, že Bělorusko jen zatlačí hlouběji do náruče Ruska. Náměstek současně vyzval EU, aby odsoudila brutální sílu použitou Aleksandrem Lukašenkem při potlačování protestů v Bělorusku. Podrobnosti v angličtině: ZDE

