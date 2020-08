USA: Zákonodárci obou stran odmítají Trumpovu milost pro Snowdena

19. 8. 2020

Přední zákonodárci obou stran ve výboru Sněmovny reprezentantů pro ozbrojené složky odsoudili údajné plány Bílého domu omilostnit bývalého zaměstnance CIA Edwarda Snowdena, které označili za "výsměch zaměstnancům pracujícím v oblasti národní bezpečnosti", informuje Leo Shane III.

Prohlášení předsedy výboru Adama Smitha (Demokrat za Washington) a člena výboru Maca Thornberryho (Republikán za Texas) uvádí, že Snowden je zodpovědný za "škodlivé úniky ministerstva obrany a jinde ve federální vládě" a musí být za své činy postaven před soud.

"Bylo by vážnou chybou omilostnit někoho, kdo je obviněn podle zákona o špionáži, kdo připouští, že nechal uniknout citlivé informace, a kdo od té doby strávil léta jako host Putinova režimu," uvedli zákonodárci.

"Nejen že by to znamenalo, že Snowden nemůže být za své zločiny volán k odpovědnosti, ale vyslalo by to nebezpečný signál jiným, kteří uvažují o špionáži a protivníkům, kteří je mohou podpořit."

Snowden uprchl ze Spojených států v roce 2013 a sdílel utajované dokumenty služby NSA s novináři, kteří odhalili předchozí skryté domácí sledovací operace vládních představitelů.

Zastánci otevřené vlády Snowdena označují za hrdinu, ale vojenští představitelé jej kritizují za ohrožení vojenských operací a personálu po celém světě. Žije v Rusku, aby se vyhnul snahám dostat jej před soud.

Prezident Donald Trump v minulosti otevřeně prohlásil, že by Snowden měl být coby zrádce a špion "popraven". Ale v sobotu řekl, že přezkoumává jeho případ a není si jist, protože názory se různí - jedni tvrdí, že by Snowden měl být stíhán, druzí, že by mu mělo být dovoleno vrátit se bez právních důsledků.

Lídři výboru vyzvali k tomu, aby k posledně uvedenému nedošlo.

"Edward Snowden způsobil naší národní bezpečnosti enormní škody a musí za své činy stanout před soudem," uvedli.

Trumpovy předchozí milosti vyvolali dramatickou veřejnou kritiku, včetně červencového rozhodnutí omilostnit Rogera Stonea, jeho bývalého politického poradce, nebo ochrana tria kontroverzních vojenských osobností vloni na podzim.

Podrobnosti v angličtině: ZDE