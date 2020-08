Alexej Navalnyj je ve vážném stavu v nemocnici, zřejmě byl otráven

20. 8. 2020





Ruský opoziční politik je v bezvědomí v nemocnici poté, co byl zřejmě otráven jedem v čaji. Je na ventilátoru



Čtyřičtyřicetiletý Navalnyj, otevřený kritik Vladimíra Putina, se vracel do Mosky letadlem z Tomsku na Sibiři, když se mu udělalo špatně. Letadlo nouzově přistálo v Omsku a Navalnyj byl odvezen do nemocnice, kde byl ve čtvrtek ráno na jednotce intenzivní péče v bezvědomí. Na videu, natočeném v letadle je vidět zdravotníky spěchající na palubu a muže křičícího bolestí.



"Na začátku letu šel na záchod a už se nevrátil," napsal Pavel Lebeděv, který také zveřejnil fotografii Navalného pijícího čaj na letišti před odletem. "Začalo mu být velmi špatně. Málem ho neoživili a stále ještě křičí bolestí."

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Předpokládáme, že byl Alexej otráven něčím přimíchaným do jeho čaje. To je jediné, co dnes ráno pil. Lékaři říkají, že byl toxin absorbován rychleji, protože byl v horkém nápoji," napsla Kira Jarmyš.I loni došlo k incidentu, kdy Navalnyj měl akutní alergickou reakci, která podle lékařů mohla být způsobena otravou neznámou chemikálií. "Před rokem byl Alexej otráven, když byl ve vězení," napsala. "Zjevně se teď totéž stalo znovu."Lékař v nemocnici řekl novinářům, že je Navalného stav "stabilní". "Není jisté, zda byl otráven, ale je to jedna z verzí," řekl Anatolij Kaliničenko, náměstek ředitele nemocnice.Ruští opoziční politikové se stávali terčem násilí i v minulosti. V roce 2015 byl čtyřikrát střelen a usmrcen u Kremlu opoziční předák a bývalý náměstek premiéra Boris Němcov. Pět mužů z Čečenska bylo za útok odsouzeno, i když Němcovova rodina je přesvědčena, že ti, kdo vraždu nařídili, potrestáni nebyli.NAvalnyj, který vede kampaň proti Putinově vládě už léta, cestoval po městech na Sibiři na podporu kandidátů v místních volbách příští měsíc. Pózoval se stoupenci na fotografii v Tomsku, zveřejněné ve středu, a vyzýval, aby se připojilo více dobrovolníků. "Ti podvodníci se sami z funkcí nevykopnou," napsal. Zřejmě také shromažďoval informace pro ivnestigaci místních poslanců za stranu Jednotné Rusko. Jeho investigace korupce vysokých ruských státních činitelů, včetně premiéra Dmitrije Medveděva, vyvolaly pouliční protesty a zuřivé hrozby od mocných činitelů."Není pochyb o tom, že byl Navalnyj otráven za své politické postoje a činnost," uvedl Vjačeslav Gimadi, šéf právního oddělení Navalného Fondu proti korupci. NAvalnyj byl také v roce 2017 terčem útoku zelenou barvou, v jehož důsledku čátečně oslepl na jedno oko.Od té doby, co v roce 2000 se dostal k moci Vladimír Putin, bylo několik opozičních osobností otráveno. Bývalý důstojník FSB Alexander Litviněnko, který uprchl do Británie, zemřel r. 2006 na onemocnění způsobené radiací poté, co mu někdo dal do čaje smrtící dávku polonia-210. Jeden z mužů, obviněný z jeho usmrcení, je nyní poslancem ruského parlamentu.Opoziční aktivista Petr Verzilov nedávno informoval o tom, že byl v roce 2018 také pokusem otrávit ho. "Strávil jsem několik měsíců na jednotce intenzivní péče v Moskvě a v Berlíně," napsal.Navalnyj také používaů běloruských protestů proti prezidentu Alexandru Lukašenkovi s cílem přesvědčit Rusy, aby podpořili nezávislé kandidáty ve volbách příští měsíc.Na nedávném videu zveřejněném na jeho kanálu na YouTube hovoří Navalnyj vzrušeně o tom, jak úspěšné stávky klíčových dělníků v Bělorusku donutily úřady začít jednat s demonstranty. Podle něho je to "Rusko budoucnosti".Existují známky, že se Kreml obává potenciální hrozby od běloruských protestů. Státní média, která nejprve informovala o běloruské opozici se sympatiemi, začala svůj postoj měnit a hovoří o zahraničním zasahování do Běloruska, o údajném dlouhodobém zájmu Polska na ovládnutí Běloruska a o "barevných revolucích".Podrobnosti v angličtině ZDE