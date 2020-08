Lukašenko vyhrožuje novými represemi, stávkující dělníci ustupují vyhrožování zaměstnavatelů

19. 8. 2020



Ohrožený běloruský prezident Alexander Lukašenko naznačil, že zahájí novou vlnu útlaku. Je zjevně rozhodnut potlačit protestní hnutí, které požaduje, aby odstoupil.



Běloruská opozice oznámila, že plánuje vytvořit "koordinační radu", která bude dohlížet na přechod k novému politickému režimu v Bělorusku. Lukašenko to označil za "pokus uchvátit moc".



Poradci Světlany Tichanovské, opoziční političky v exilu, oznámili v úterý, že plánují utvořit sedmdesátičlennou radu, která se bude skládat ze zástupců politických stran a prominentních kulturních osobností, včetně nositelky Nobelovy ceny, spisovatelky Světlany Alexijevičové. Tichanovská uvedla, že je připravena převzít funkci šéfky státu, než budou uspořádány nové volby.

"Chci varovat ty, kdo se stali členy této rady, že podnikneme v reakci na to příslušné kroky," řekl Lukašenko na zasedání své bezpečnostní rady. "Plně v souladu s ústavou a se zákonem, ale máme dost takových opatření, abychom zchladili pár horkých hlav." Také informoval, že uvedl běloruskou armádu do stavu plné pohotovosti na západní hranici Běloruska.Lukašenkova moc se zdá být v posledních dnech stále ohroženější, protesty vyvrcholily v neděli největší demonstrací, která se kdy konala proti jeho vládě. Rozsáhlé stávky v továrnách po celé zemi přidaly k jeho problémům.Avšak v úterý se objevily známky toho, že odhodlanost dělníků v továrnách slábne tváří v tvář hrozbám od managementu a agresivní Lukašenkovy výroky na bezpečností radě signalizují, že se Lukašenko snaží zajistit si podporu od bezpečnostních složek a od armády.Lukašenko také v úterý oznámil vyznamenání pro 300 příslušníků jeho pořádkové policie a KGB za "vzornou službu". Vyznamenání, oznámená 13. srpna, uznávají vysoké i nižší pracovníky bezpečnostních služeb, kteří se podíleli na brutálním bití a mučení asi 7000 zatčených demonstrantů.Násilí, které následovalo po zfalšovaných volbách dne 9. srpna, přineslo také hrozby sankcí a tlak z Evropy, aby Lukašenko začal vyjednávat s opozici. Lukašenko mezitím apeloval na ruského prezidenta Vladimíra Putina o pomoc.Putin v úterý jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Merkelová řekla Putinovi, že Bělorusko by mělo propustit politické vězně a zahájit "celonárodní dialog s opozicí a se společností".Kreml zatím Lukašenkovi neposkyl veřejnou podporu v konfliktu s jeho vlastním lidem, ale odmítá nátlak z EU na Bělorusko. Kreml uvedl, že Putin varoval Merkelovou před "vnějšími zásahy" v Bělorusku.Členové Rady Evropy uspořádají ve středu krizový summit. Během něho zřejmě požádají Lukašenka, aby odstoupil, anebo budou uvažovat o možnostech jak ho potrestat za nedávné brutální zásahy policie proti demonstrantům.Objevují se také signály rostoucí podpory vedoucích politiků z EU pro Tichanovskou, která je v současnosti v Litvě. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl v pondělí večer, že s Tichanovskou hovořil telefonicky a "ujistil ji, že Bělorusové mají plnou podporu Polska". Litevský ministr zahraničí, který také mluvil s Tichanovskou, charakterizoval Lukašenka jako "bývalého šéfa státu".Maria Kolesnikova, jediná z trojice žen podporujících kampaň Tichanovské, která je stále ještě v Bělorusku, informovala, že její tým je ve styku v Minsku s velvyslanci jak Ruska, tak zemí Evropské unie."Vzhledem k tomu, že prezident vyhrožuje nějakou ruskou intervencí, bylo důležité je informovat o našem postoji. Poslali jsme ruskému velvyslanci dokumenty a hovoříme s ruskými médii, aby byly naše postoje zveřejněny," konstatovala Kolesnikova.Od minulé středy policie ustoupila od konfrontací s demonstranty a za posledních několik dní vypadá Minsk jako karneval, davy mávají vlajkami a jásající demonstranti pochodují městem.Přestože Lukašenko ztratil důvěru u velké části obyvatelstva, vystupuje i nadále vzdorně, i při konfrontaci s dělníky v pondělí v jedné státní továrně v Minsku. "Volby jsme už měli a dokud mě nezabijete, žádné nové volby nebudou," řekl Lukašenko uprostřed bučení dělníků a skandování, aby odstoupil.V úterý informovali organizátoři stávky v traktorové továrně v Minsku, že je zavolalo ředitelství a vyhrožovalo jim tresty nebo vyhozením z práce, budou-li ve stávce pokračovat. Před továrnou sice několik stovek demonstrantů skandovalo na podporu stávkujících, ale šéf stávky Sergej Dylevskij uvedl, že protestní prohlášení podepsalo jen asi 3000 z 15 000 zaměstnanců továrny a jen asi 250 dělníků bylo ochotno ve stávce pokračovat, i kdyby to mělo znamenat vyhození z práce."Dospěl jsem do okamžiku, kdy nenávist překonala strach, ale většina lidí se stále ještě bojí, že přijde o práci," řekl. "Jsem trochu zklamán. Doufal jsem, že se k nám přidá víc lidí."Kolesniková se vyjádřila, že je zjevné, že Lukašenko se chce držet moci, ale byla přesvědčena, že protestní hnutí nakonec zvítězí. "Jsem si jistá, že bělorusové nepřestanou, dokud tyto politikové nebudou odstraněni. Ale možná to bude dlouhý proces."Podrobnosti v angličtině ZDE