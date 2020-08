Rozhovor Britských listů 310. Vzbouření v Bělorusku je jako československá Sametová revoluce

18. 8. 2020









(For English, scroll below. This interview is in English with Czech subtitles)







Aleś Michalevič byl hlavním opozičním kandidátem v běloruských volbách r. 2010, byl proto zatčen a mučen. Dostal politický azyl v České republice. Teď je zpět v Minsku a v tomro Rozhovoru Britských listů s ním hovoří Jan Čulík o průběhu a vyhlídkách tamější nynější demokratické revoluce. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 19. srpna 2020.







Aleś Michalevich was the main opposition candidate in the 2010 general election in Belorussia. He was therefore arrested and tortured. He escaped to the Czech Republic where he was given political asylum. He is now back in Minsk. Jan Čulík discusses the progress and the prospects of the ongoing democratic revolution in Belarus in this Britské listy Interview, which is broadcast on the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Wedesday 19th August 2020.