Rozhovor Britských listů 312. Nečekejme, že v Bělorusku nutně vznikne demokracie

24. 8. 2020





Bělorusové mají plné zuby diktátora Alexandra Lukašenka, především kvůli jeho šokujícímu zanedbání koronavirové krize i v důsledku jiných šokujících aspektů jeho režimu, avšak nečekejme, že v Bělorusku nutně vznikne demokracie západního stylu. Jak v reportáži Channel 4 News řekla jedna demonstrantka v Minsku: "My nedemonstrujeme pro žádnou ideologii. Chceme prostě být svobodní." Velká část běloruského obyvatelstva má velmi přátelské vztahy s Ruskem, i když mladá generace dnes ví, v důsledku své mobility, jaké je to v zemích Evropské unie. Avšak není vyloučeno, že lukašenkovský režim bude pokračovat, pokud by byl Lukašenko svržen, jen s jinou loutkou v čele. O tomto a dalších aspektech běloruské revoluce hovoří Bohumil Kartous s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Michalem Lebduškou. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 26. srpna 2020.