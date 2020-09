Lukašenko nechal obžalovat Kolesnikovou z "ohrožování bezpečnosti státu"

17. 9. 2020



Běloruské úřady obžalovaly opoziční aktivistku Mariu Kolesnikovou za "činnost s cílem ohrozit bezpečnost státu". Za tento "trestný čin" může být odsouzena na pět let do vězení.



Žalobu oznámil běloruský výbor pro vyšetřování. Je to další pokud Alexandra Lukašenka potlačit opozici. Lukašenko přišel o podporu občanů, zachoval si ale přízeň bezpečnostních orgánů.



Kolesniková zabránila bezpečnostním orgánům v tom, aby ji deportovali do zahraničí, protože si před jejich očima roztrhala cestovní pas.





Ve středu zopakoval Lukašenko v projevu před vysokými činiteli svého režimu, že neplánuje odstoupit. "Konaly se volby a máme výsledek," řekl. "Je načase přestat s vyvoláváním nepokojů." Přislíbil, že bude uvažovat o ústavní reformě, což však opoziční politikové odmítají jako frašku.



Lukašenko ve středu obvinil Spojené státy, že vyvolávají protesty v Bělorusku. Toto lživé tvrzení opakoval Sergej Naryškin, šéf ruské zahraniční kontrarozvědky.



Lukašenko má zatím podporu Vladimíra Putina, který se zřejmě rozhodl, že podpořit Lukašenka je menší zlo než dovolit demonstrantům z ulic, aby zvítězili.



Lukašenko v pondělí navšětívil Putina v jeho rezidenci v Soči a vrátil se s vyjádřením podpory a s půjčkou ve výši 1,5 miliardy dolarů.



Německý ministr zahraničí Heiko Maas varoval Putina, že jeho bezpodmínečná podpora pro Lukašenka vyvolá u Bělorusů nepřátelství k Rusku, kteří mají historicky těsné vztahy s Ruskem. Geopolitická témata nejsou podle něho součástí běloruských protestů.



Maas řekl: "V důsledků své bezpodmínečné podpory pro Lukašenka a hybridní vliv v Bělorusku, Moskva zcela zjevně přijde o sympatie běloruského lidu."



Podrobnosti v angličtině

