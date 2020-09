Situace v Praze: Školy, rodiče

21. 9. 2020

Na základě mnoha reakcí od rodičů předpokládáme, že část rodičů dětí ve školním věku v Praze přestává posílat svoje děti do školy., píše Petr Chaluš. Někteří z nich z důvodů soužití v domácnosti s členem rodiny, který je v rizikové skupině, jiní kvůli různým negativním dopadům opatření a ztížených podmínek ve škole na jejich děti. Aktuálně u části rodičů žáků druhého stupně je problémem povinnost roušek ve výuce, jejich děti to neudýchají. Obracejí se na nás nespokojení rodiče žáků prvního stupně, že i tam některé školy nutí dětí být ve výuce s rouškami, ačkoli to není centrálně nařízené hygienické opatření. Tyto děti a rodiny jsou v situaci, že nemají možnost distanční výuky, která je povolena školám jen v případech, kdy je škola rozsáhle ochromena karanténou.

Tato situace je řešitelná dialogem mezi rodičovskou veřejností, školami a reprezentanty státní a místní správy. Navrhujeme zahájit tento dialog: