Nucená sterilizace žen ve Spojených státech

24. 9. 2020

Šokující odhalení o nucené hysterektomii žen držených v zařízení pro migranty v americkém státě Georgia vnášejí světlo do dlouhé historie sterilizací ve Spojených státech – zejména barevných, chudých a invalidních žen – a také do praxe, která v amerických nápravných zařízeních a vězeních přetrvává dodnes.



Hovoříme s Kelli Dillon, která byla v roce 2001 sterilizovaná v kalifornském vězení a která vystupuje v dokumentu Belly of the Beast pojednávajícím o ženách, jež byly v kalifornských věznicích podrobeny nechtěné hysterektomii. V době, kdy bylo Dillon něco přes dvacet let, jí bylo řečeno, že podstoupí operaci cyst na vaječnících. Až později se dozvěděla, že šlo o hysterektomii. Matka dvou dětí říká, že uvězněné ženy jsou „trestány“ třeba za to, když si vyžádají lékařské záznamy, informuje web Democracy Now!