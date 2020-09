NYT: Trumpova daňová přiznání vykazují chronické ztráty a mnoho let, kdy se vyhnul placení daní

28. 9. 2020





Americký list New York Times získal daňová přiznání Donalda Trumpa za více než dvě desetiletí, bohužel ne za poslední dva roky. Informace, které z těchto daňových přiznání vyplývají, vypovídají o Trumpově finanční situaci zcela jinak, než jak o ní veřejně hovoří sám Trump. New York Times analyzoval data z tisíců individuálních i podnikatelských daňových přiznání za léta 2000-2017 a daňové informace z dalších let.



Trumpovy finance jsou pod tlakem, jsou ohroženy dluhy ve výši mnoha set milionů dolarů, jejichž splatnost se blíží, a sporem s americkým daňovým úřadem IRS ohledně legitimnosti velké daňové vratky ve výši 72,9 milionů dolarů, kterou IRS považuje za nelegitimní a chce ji od Donalda Trumpa zpět s úroky. Spor o tuto částku vede Trump s daňovým úřadem už deset let a bude zřejmě muset zaplatit celých 100 milionů dolarů.





V roce 2016 uhradil Donald Trump jen 750 dolarů federálních daní, totéž v roce 2017. Trump neplatil vůbec žádné daně v 10 z předchozích 15 let. Většinou je to proto, že vydělané peníze - například ze svých televizních projektů, jako byl pořad The Apprentice, Učeň, investuje hazardně do vysoce ztrátových projektů a podniků.



Na veřejnosti Trump hovoří o svých obrovských příjmech a zdůrazňuje, jak strašně je bohatý. Například ve veřejném podání ohledně svých financí sdělil Trump, že v roce 2018 vydělal nejméně 434.9 milionů dolarů. V daňovém přiznaní je však zdokumentováno, že po započtení výdajů zaznamenal Trump v tom roce ztrátu ve výši 47,4 milionů dolarů.



V roce 1995 vykázal Trump ztrátu ve výši 915.7 milionů dolarů, což znamenalo, že mu americký daňový systém kvůli tomu dovolil neplatit federální daně skoro po dobucelých dalších 20 let. Z daňového přiznání z roku 2005 však vyplynulo, že se Trumpova finanční situace zlepšila, takže už znovu platil daně.



