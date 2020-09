Reklama, životní prostředí a mentální suverenita

1. 10. 2020 / Bohumil Kartous





S penetrací kyberprostoru do fyzické dimenze dojde poměrně rychle (so patnácti, dvaceti let) k tomu, po čem volá Beno Trávníček v článku o rozumném uvažování nad reklamou. Dojde k tomu ale nikoliv kvůli tomu, že by korporace provozující velké maloobchodní řetězce dostaly ve slevě rozum, nýbrž proto, že se na základě stále intenzivnější digitalizace transformují do nové podoby, což bude obnášet i změnu v marketingu. Většina těch, kdo rozhodují o tisku milionů tun papírových reklamních letáků samozřejmě ví, jak neekologické to je. Zatím se jim ale osvědčuje tento druh reklamy, nic jiného za tím skutečně není. Přijde relativně brzy doba, kdy bude efektivnější přejít zcela do digitální komunikace. V té době ale budeme kromě klimatických změn řešit ještě jeden závažný problém, s nímž zápasíme už dnes: míra manipulace ve prospěch zisku může být v té době enormní. Dnešní zobrazování reklam přizpůsobené podle čtení dat o chování daného člověka v digitálním prostoru bude podpořeno rozvinout umělou inteligencí, čtením dat o fyzickém a psychickém stavu prostřednictvím ještě chytřejších zařízení a pomocí virtualizace nabídky.