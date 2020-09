Po celém světě budou nyní k dispozici testy na covid-19, jejichž výsledek je znám za několik minut

Globální iniciativa poskytne 120 milionů rychlých antigenových testů zemím s nízkými a středními příjmy



Po světě budou v blízké budoucnosti zpřístupněny testy na covid-19, jejíchž výsledek bude k dispozici do 15 až 20 minut. Potenciálně to zachrání tisíce životů a zpomalí to pandemii v chudých i v bohatých zemích.



120 milionů rychlých antigenových testů bude zpřístupněno v rámci globální iniciativy chudým a středně bohatým zemím za 5 dolarů za jeden test či dokonce ještě méně.





Testy vypadají jako testy na těhotenství. Dvě modré čáry signalizující, že je test pozitivní, bude číst zdravotník. Jeden tento test byl právě schválen Světovou zdravotnickou organizací, druhý bude schválen co nejdříve.



Tyto rychlé, vysoce kvalitní testy umožní masové tesetování zdravotníků, kteří v chudých zemích umírají na koronavirus ve velkých počtech.



Bohaté země, které se přidaly k iniciativě Access to Covid, budou mít také možnost si tyto testy objednat. Tuto iniciativu zahájily letos v březnu Světová zdravotnická organizace, Evropská komise, Gatesova nadace a francouzská vláda.



Výrobci dají k dispozici 20 procent své výroby chudým a středně bohatým zemím, 80 procent půjde bohatým zemím. Německo už objednalo 20 milionů těchto testů. Francie a Švýcarsko následují.



Jeden z těchto testů, od jihokorejské firmy SD BioSensor, už nyní schválila Světová zdravotnická organizace. Druhý tento test, od americké firmy Abbott, má dostat schválení testů, který firma vyrábí v Jižní Koreji, co nejdříve.



Podrobnosti v angličtině



