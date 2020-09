Trumpova kampaň v roce 2016 úspěšně zmanipulovala 3,5 milionů amerických černochů, aby nehlasovali pro Clintonovou

29. 9. 2020

Jedna z těchto kategorií je označena názvem "Odstrašit!" Jsou to převážně černošští voliči, u nichž bylo pravděpodobné, že budou hlasovat pro Clintonovou, nebo se voleb vůbec nebudou účastnit.Cílem Trumpovy kampaně bylo vyvolat u těchto voličů nenávist ke Clintonové prostřednictvím "temné inzerce" šířené směrem k nim na Facebooku. Tyto pochybné reklamy tvrdily, že Clintonová nenávidí černochy a nemá pro ně žádné sympatie.Například ve státě Wisconsin, kde republikáni zvítězili převahou pouhých 30 000 hlasů, je 5,4 procent černochů, avšak 17 procent z nich bylo ve skupině "Odstrašit!". Znamená to, že více než třetina černošských voličů v tomto státě dostávala na Facebooku cílenou propagandu, že Clintonová nenávidí americké černochy.Kampaň intenzivně využívala výroků Hillary Clintonové z roku 1996, za něž se Demokratická strana a Clintonová posléze omluvily, avšak materiálu bylo zneužito k šíření dojmu mezi americkými černochy, že Clintonová je protičernošská rasistka.Jiný útočný inzerát vytvořila firma Cambridge Analytica. Inzerát začíná výroky černošské herečky, která vyjadřuje svou podporu pro Clintonovou, ale po pár větách herečka vypadne z role a řekne: "Já prostě nevěřím v to, co vám tady říkám."Přibližně 2 miliony černošských voličů, kteří hlasovali pro Obamu v roce 2012, nehlasovali v roce 2016 pro Clintonovou. Ve Wisconsinu získat Trump tentýž počet hlasů, jaké tam získal republikánský kandidát Mitt Romney r. 2012, avšak Clintonová prohrála, protože její podpora tam zkolabovala. Dostala o 230 000 méně hlasů než Obama.Klíčem k Trumpově vítězství bylo úspěšně přesvědčit černošské voliče v městech, jako je Milwaukee ve Wisconsinu, aby nešli k volbám. V jednom volebním okrsku v Milwaukee, kde je 80 procent voličů černošských, bylo 44 procent voličů určeno pro odstrašení od voleb manipulativními reklamami na Facebooku.Trumpova kampaň vydala 44 miliony dolarů na tyto reklamy na Facebooku. Facebook nyní odmítl zveřejnit, jaké reklamy Trumpova kampaň používala.Podrobnosti v angličtině ZDE