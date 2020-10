Jack Sparrow českého sídliště

5. 10. 2020 / Karel Dolejší

Argument, že "Piráti dělají špatné PR", má možná cosi do sebe, přinejmenším místy. Například ve Zlíně jejich volební materiály nedokázaly srozumitelně prezentovat postoj strany ke klíčovému tématu krajských voleb - šílenému Čunkovu projektu stěhování Baťovy nemocnice z centra města na lokalitu vedle hřbitova (pacienti by to měli, co by kamenem dohodil...) na okraji městské části Malenovice. Kdyby jejich autor pracoval lépe, volební výsledky mohly skončit někde jinde...

Ale obecně lze říci, že triky, které Babiš používá na své voliče mezi seniory, v principu příliš nefungují na střední generaci - a tím spíše na generaci mladší. Komunikace normalizační nostalgie s přimíchaným husákovským povinným optimismem a euforií z plných koryt druhořadých potravinářských produktů není pro každého. Mladého psa starým kouskům nenaučíš.

Současné komunikační technologie přece jen - kromě jiného - nahrávají spíše horizontálním vazbám než potřebě nábožně vzhlížet k údajnému zachránci národa, který se o nás prý stará a všechny zachrání, takže sami nemusíme dělat nic - jen mu dávat lajky a usilovně držet palce. Generační změna se dříve či později nevyhnutelně ohlásí - a s ní i odchod od staromódního modelu PR konstruované supermačo figury v čele státu.

A ovšem nikdo netvrdí, že senioři jsou bez výjimky prosťáčky dojímajícími se místo seriálu na Nově nad facebookovými posty čaulidí.

Až jednoho dne v Čapím hnízdě zazvoní důchodkyně odvedle v pirátském šátku a s páskou přes oko, aby pronesla klíčovou narážku: "Slyšela jsem, že máte doma vládní většinu. Máňa říká, že to není směroplatný. Mohla bych ji vidět?", i nechápavému Babišovi dojde, kolik uhodilo.

Jak už před lety zjistil Paroubek, samotným spasitelským PR, neustálými piruetkami kvůli aktuálním průzkumům mínění a rozdáváním drobných úplatků se této zemi dlouhodobě vládnout nedá.