Koktejl protilátek, který Trump chválí, vznikl z výzkumu, jehož financování jeho vláda zakázala

9. 10. 2020





Účinnost terapie koktejlu protilátek byla testována pomocí linie buněk z tkáně nenarozených dětí, získané v osmdesátých letech minulého století. Této linie buněk se široce používá v biolékařském výzkumu, informovala biotechnologická firma, která lék vyrábí, Regeneron Pharmaceuticals. Naštěstí je tato linie buněk dostatečně stará na to, že se jí netýkají zákazy uvalené na federální financování výzkumu tkání nenarozených dětí, které Trumpova vláda zavedla loni.Skutečnost, že Trump vychválil do nebes lék, který by v důsledku jeho zákazu v současnosti už nemohl vzniknout, vyvolal kontroverzi."Je to otevřené pokrytectví," konstatoval Lawrence Goldstein, čelný akademik na University of California v San Diegu, který používá ve své výzkumné práci tkáně nenarozených dětí. "Mnoho odpůrců výzkumu tkání nenarozených dětí záměrně předstírají, že nevidí, že je tento výzkum důležitý při vývoji terapie firmy Regeneron i při vývoji protikoronavirových vakcín." Goldstein zasedá ve federální grantové radě, která rozhoduje o financování vědeckého výzkumu. Tato rada nyní odmítla financovat 13 ze 14 projektů v tomto oboru.Podrobnosti v angličtině ZDE