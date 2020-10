Záhada: Vědci nerozumějí, proč má druhá nákaza koronavirem často horší průběh

I když to není běžné, někteří pacienti mají horší průběh onemocnění covidem-19 napodruhé



15. srpna přistál v Hongkongu třiatřicetilety muž ze Španělska. Přestože neměl žádné zdravotní problémy, testovali ho na koronavirus. Testoval pozitivně. Bylo to napodruhé, co se koronavirem nakazil za dobu kratší než pět měsíců.



Byl to první vědecky zkoumaný případ druhé nákazy. Muž byl při druhé nákaze bez příznaků.





Od té doby se však vyskytla celá řada dalších případů nákazy napodruhé, které vyvolaly nová znepokojení. Lékaři v USA informovali, že pětadvacetiletý muž z města Reno v Nevadě byl hospitalizován poté, co byl covidem-19 nakažen napodruhé. První jeho průběh tohoto onemocnění byl velmi lehký. Další případy dvojí nákazy následovaly - i když většina druhých nákaz nebyla o moc horší než první nákaza, vyskytla se celá řada případů, v USA, v Holandsku, v Ekvádoru a v Indii, kdy druhá nákaza byla horší než první.



"Je opravdu obtížné v tom nyní nalézt systém," říká Akiko Iwasaki, profesor imunobiologie na Yale University. "V podstatě každý případ je jiný."



Celosvětově dosud bylo potvrzeno jen asi pětadvacet případů nákazy napodruhé v pandemii, která nakazila více než 30 milionů lidí. Jenže vědci poukazují na to, že potvrdit nákazu napodruhé není jednoduché a mnoho případů není registrováno.



Má-li být potvrzena nákaza napodruhé, vědci musejí zkoumat genetický kód viru z obou nákaz a dokázat, že se od sebe odlišují. To znamená mít přístup k oběma testovacím tamponům a mít zařízení k provedení celé analýzy genomu. I v nemocnicích, kde toto zařízení existuje, se takové testy skoro nikdy nedělají. Pacienti podruhé nakažení prostě nejsou zaznamenáni. "Je jich pravděpodobně daleko více, než o kolika víme," říká Iwasaki.



Nákazy napodruhé vyvolávají několik otázek, na něž vědci nemají odpovědi. Jak vypadá ochranná imunita? Jak dlouho trvá? Je možné, že někteří pacienti nejsou schopni realizovat řádnou imunitní reakci? Poškozuje koronavirus imunitní systém? Jsou lidé, kteří jsou nakaženi napodruhé, infekční i pro druhé lidi?



Pokud se virus bude dál šířit během podzimu a zimy, Iwasaki očekává, že zaznamenáme více infekcí napodruhé a někteří tito pacienti budou natolik infekční, že budou virus dál šířit.



Podle Stephena Reichera, profesora sociální psychologie z University of St Andrews, to zosobňuje další problém. Lidi, kteří se z covidu-19 uzdravili i mnoho těch, kteří se mylně domnívají, že nákazu už měli, si myslí, že jsou chráněni před druhou vlnou. "Myslím si, že je důležité, za každých okolností, rozptylovat mýtus nezranitelnosti."



