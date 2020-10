Koronavirus: Proč ohrožuje týdeník Reflex životy lidí?

Průběžné zpravodajství

9. 10. 2020

registrovaných denních nákaz v ČR o MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za posledních 24 hodin do 9. 10. stoupl početdenních nákaz v ČR o 5399 případů na 100 757. Zemřelo 869 osob , 1741 osob je v nemocnici .





- Proč ohrožuje týdeník Reflex životy lidí? Zatímco se v ČR vážně zhoršuje koronavirová pandemie, zdravotníci se obávají nejhoršího a rychle posílají pacienty z nemocnic domů (v důsledku velké virové nálože jsou lékaři a zdravotníci covidem nejvíce ohrožení smrtí) týdeník Reflex publikuje bláboly Soni Pekové, která tvrdí, SEDM měsíců poté, co publikovaly renomované mezinárodní vědecké časopisy studie dokazující, že to není pravda, že byl koronavirus "uměle vyroben v laboratoři" (je to ruská fake news, jejímž cílem je destabilizovat svět) a že covid-19 "není vážná choroba" a "do Vánoc zmizí". Blázni a šílenci existují i na Západě, jenže se nedostávají do médií. Bude Reflex pohnán k odpovědnosti za ohrožování životů lidí těmito "rozhovory"?







A mnoho dalších. Výsledky výzkumu mezinárodních vědců v renomovaných časopisech paní Peková ani Reflex zjevně nečtou. (JČ)

- Donald Trump, který se stále ještě uzdravuje z covidu-19, se vyjádřil, že možná v sobotu uspořádá na Floridě volební shromáždění. Dál ignoruje otázky, zda už byl testován negativně na koronavirus. V rozhovorech pro Fox News hovoří chraplavě a občas dělá pauzy a kašle. Nedávné Trumpovo předvolební shromáždění v městě Tulsa v Oklahomě je spojováno s tamějším výrazným nárůstem nákaz na koronavirus. ZDE