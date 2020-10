Vzkaz týdeníku Reflex a dalším šiřitelům fake news: Způsobujete smrt lidí

9. 10. 2020

Dominic Minghella, známý britský televizní dramatik, který přežil covid-19, píše na Twitteru: Věřte mi, pokud jste byli v nemocničním pokoji s pacienty nakaženými covidem, pokud jste popadali dech, aniž byste věděli, zda skončíte tím, že vám nacpou do krku trubici, nebo jestli někdy ještě uvidíte svou rodinu, nebo jen znovu celou lidskou tvář, kdybyste cítili ten ledový strach, tu děsivou samotu té celé věci, tak byste NIKDY nevykřikovali "Musíme se prostě naučit s tím žít". Absolutní nesmysl. Namísto toho byste chtěli - stejně jako chci já - jménem všech těch, kteří trpěli, kteří zemřeli, kteří o druhé lidi pečovali - dát do prdele tvrdě pěstí do ksichtu všem, kdo tenhle nesmysl opakují.

A co se týče akademiků, těch několika, těch několika šťastlivců, kteří protože se snaží na sebe strhnout pozornost, nebo to dělají z blbosti nebo za peníze - kdo ví - kteří bez vědecké recenze autoritativně prohlašují tytéž lži, že "je to jen chřipka", a co se týče médií, šéfredaktorů a novinářů, kteří dávají těmto nesmyslům prostor, přestože denní počty a hromady mrtvol rostou (bez ohledu na to, jak silně se vláda snaží ty údaje pohřbít), a kteří nabízejí takzvanou "vyváženost" vůči něčemu, co je tak zřejmé jako váš vlastní nos, jako kdyby zdůrazňování, že sociální a ekonomické důsledky lockdownu jsou obrovské, nějak způsobilo, že tenhle mor zmizí, anebo že utrpení v našich nemocnicích není reálné, nebo že truchlení rodin není reálné, nebo že exploze smrtnosti, kterou by rozhodnutí "nechat společnost virem promořit" BEZPOCHYBY VYVOLALO, jako kdyby tohle všechno mohlo být překonáno tím ach tak chytrým upozorňováním, že dramatická rozhodnutí mají dramatickou cenu.







Všem těm lidem já říkám, JEN SE POSLOUCHEJTE. Šíříte konflikty, záměrně bráníte soudržnosti společnosti a soustředěné, koordinované akci společnosti, odvádíte pozornost od skutečného problému (čímž je, že dokud nebudeme mít lék, MUSÍME vybudovat evektivní systém testování a trasování). Podporujete ideologické sobectví (jinak známé jako libertariánství) na úkor společnosti, jako by to MOHLO VŮBEC NĚJAK proti tomu viru zafungovat.

No, a řekněme to otevřeně: Nejenže tu doporučujete smrt, ale zároveň ji způsobujete.