Lékaři bez hranic požadují konec zadržování lidí v nelidských podmínkách na řeckých ostrovech

Nový tábor na Lesbu svými podmínkami už teď připomíná bídu Morie: muži, ženy i dětí spí ve stanech na jednoduchých podložkách, chybí tekoucí voda, jídlo se distribuuje pouze jednou denně. Rodiče s dětmi se myjí v moři. Toalet je málo. Sprchy nejsou vůbec. Tábor byl postaven velmi narychlo v prostoru bývalé střelnice hned vedle moře a je tak vystaven všem vlivům tamního podnebí. Zima se blíží a improvizované stany nevydrží nadcházející deště ani bouřky. Všechno se navíc děje v kontextu šíření onemocnění COVID-19, před kterým se lidé žijící v táboře nemohou bránit. Implementace preventivních opatření jako udržovaní odstupu od ostatních je v tak stísněném prostoru nemožná.

Lidé v dalších hotspotech na Samosu, Chiosu, Kosu a Lerosu přežívají ve stejně nehumánní, přelidněné pasti. Na Kosu jsou nově příchozí automaticky zadržovaní už od ledna letošního roku. V hotspotu na Samosu žije v místě původně určeném pro 648 lidí celkem 4 314 osob. Je tam už i přes 90 pozitivních případů onemocnění COVID-19. Stále však chybí jakýkoliv plán na poskytování adekvátní zdravotní péče.

Migrační pakt EU jenom potvrzuje současný přístup evropských vlád. Zrcadlí se v něm prokazatelně selhávající politika hotspotů na ostrovech v Egejském moři, rozšiřuje povinné hraniční kontroly a otevřeně prosazuje spíš přístup odstrašování nežli důstojného přijímání a ochrany lidí na útěku.

Už toho bylo dost. Opakujeme náš apel urgentně evakuovat lidi z řeckých ostrovů do bezpečí, primárně prostřednictvím jejich relokace napříč Evropou. Vrcholní evropští představitelé musí zastavit svévolné zadržování lidí na útěku a upustit od návrhů na posílení podobných zařízení jinde v Evropě.

Tato zpráva je kromě Lékařů bez hranic společnou iniciativou hnutí a organizací Europe Must Act, Help Refugees, Legal Centre Lesvos, Lesvos Solidarity, Refugee Rights Europe, Still I Rise. Tato skupina založila i nedávnou