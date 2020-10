O křehkosti populismu

7. 10. 2020

Touha po normalitě přináší konec populistického prezidentství, tvrdí Niall Ferguson.

"Potřebou současné Ameriky," prohlásil kandidát, "není hrdinství, ale uzdravování; ne dryáky, ale normalita... Mým nejlepším soudem o potřebě Ameriky je uklidnění, abychom se nějak postavili na nohy, abychom zajistili správnou cestu. Opusťme horečnaté delirium."

Kandidátem byl Republikán Warren G, Harding a datum bylo 14. květen 1920. O šest měsíců později Harding drtivě zvítězil nad kandidátem Demokratů Jamesem M. Coxem, když získal 60 % všech hlasů a 404 volitelů.

Návrat k normalitě: Také dnes jde o lákavou vyhlídku, během probíhající pandemie, na počátku bezprecedentního ekonomického šoku a po čtyřech letech politického narušování. Jistě, před stoletím museli Američané projít něčím horším: Španělskou chřipkou z let 1918-1919, která zabila zhruba 675 000 lidí (ekvivalent dnešních 2,2 milionu) a 1. světovou válkou.

Před stoletím nebylo třeba porážet obhajitele, protože Woodrow Wilson, který byl v roce 1919 na mírových jednáních v Paříži nakažen španělskou chřipkou a pak utrpěl vážnou mrtvici - byl svou stranou považován za nezpůsobilého. (Ještě uvidíme, jestli odvoz prezidenta Donalda Trumpa do nemocnice s COVIDem-19 ohlašuje i pro něj předčasný odchod.) Ale paralela s dneškem je přesto omračující. Během takzvaného Rudého strachu z let 1919-1920 byla země zasažena stávkami, protesty a rasovými nepokoji. Vážná recese začala v lednu 1920. V listopadu to, co nejvíce Američanů chtělo, byla rozhodně normalita.

Ve snaze předpovídat volby roku 2020 jsem hodně přemýšlel o volbách roku 1920. Před čtyřmi lety, poučený zkušeností brexitu, jsem měl dojem, že Trump má přinejmenším rovnou šanci vyhrát. Připomeňme, že v týdnu před 8. listopadem 2016 levicový web Daily Kos stanovil šance Hillary Clintonové na takřka 90 %. Podle New York Times činily 85 % a podle Betfairu 79 %. Nate Silver tvrdil, že 65 %.

Takže co si myslím teď, když i ultraopatrný Silver stanoví šanci Joea Bidena porazit Trumpa na zhruba 80 %? Spoiler: Vždy jsem říkal, že poločas rozpadu populismu je krátký.

Donald Trump je klasický populista, který nabízí zklamaným voličům omamný koktejl protekcionismu, nativismu, snadno vydělaných peněz, izolacionismu a antielitářství. Srovnání s evropskými fašisty mezi světovými válkami mě vždy zasáhnou. Historicky vzato bylo obecně pro finančnické postavy typu Trumpa těžké získat nejvyšší úřad, přinejmenším na severní polokouli. (Nikdy jsem nepřijímal přirovnání bývalého poradce Bílého domu Stevea Bannona k Andrew Jacksonovi.) Od George Boulangera přes Williama Jenningse Bryana až po Huey Longa je historie populismu většinou historií těsných proher - což představuje část důvodů, proč většina učenců před čtyřmi lety předpokládala, že Trump těsně prohraje.

Když jsou populisté zvoleni, takřka nikdy nesplní vše co příznivcům splnili - a často bývají usvědčeni z ještě větší zkorumpovanosti než lidé, proti nimž kandidovali. Jižní Amerika má v tomto ohledu spousty zkušeností, od Juana Peróna v Argentině až po Huga Cháveze ve Venezuele. Latinskoameričtí populisté nebývají znovuzvoleni proto, že zajistí vyšší životní úroveň svých příznivců (mohou toho dosáhnout v krátkodobém výhledu, ale vždy to skončí nějakou formou finanční krize). Bývají znovuzvoleni díky potlačení oponentů - a pokud je to nutné, díky změně ústavy.

Je třeba říci, že Trump během volební debaty udělal vše proto, aby potvrdil narativy mainstreamového tisku přirovnávající ho k latinskoamerickým diktátorům, Trump možná nemá instinkty caudilla, jenže tohle není Venezuela.

Na debatě by sešlo jen v případě, kdyby Biden vypadal nepochybně senilně. Tak ale nevypadal. Místo toho vyšel Trump z debaty jako nesnesitelný tyran. I mí přátelé z řad bývalých policistů Mike a Gerry, kteří Trumpa v roce 2016 volili, měli pocit, že byl příliš agresívní. A nyní se ukazuje, že Trump zesměšňoval Bidena za to, že nosí roušku, když sám už byl patrně infikován virem. (Nejen že ho zesměšňoval, ale řval na něj uvnitř místnosti ze dvou metrů. Zhruba dva týdny si nebudeme moci být jisti, jestli Trump Bidena neinfikoval.)

Myslím, že ústava, místo aby byla ohrožena, nejspíše zajistí, co má: Poté co úspěšně omezila demagogického prezidenta během jeho funkčního období, obvyklými způsoby - soudy rušící exekutivní výnosy, soudci Nejvyššího soudu jednající nezávisle, volby předávající Sněmovnu reprezentantů Demokratům - umožní voličům vyhodit ho z Bílého domu a instalovat na jeho místo drahého, starého Joea Normálního.

Podrobnosti v angličtině: ZDE