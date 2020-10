Americké akcie se propadly, když Trump odvolal jednání o stimulu

7. 10. 2020

Prezident Donald Trump veřejně odmítl nabídku Demokratické strany ohledně ekonomického stimulu ve výši 2,2 bilionu dolarů schváleného Sněmovnou reprezentantů minulý týden. Americké akcie se v úterý odpoledne propadly, upozorňuje Denica Ceková.

"Nancy Pelosiová žádá o 2,4 bilionu dolarů, aby zachránila špatně řízené státy Demokratů s vysokou zločinností, peníze, které nejsou žádným způsobem spojené s COVIDem-19," napsal prezident na Twitteru. "Odmítám tento požadavek a hledím na budoucnost naší země."

Tvít se objevil, když se předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a ministr financí Steven Mnuchin vrátili k jednáním v naději, že připraví legislativu, která by mohla projít jak Sněmovnou kontrolovanou Demokraty, tak Senátem, kde má většinu Republikánská strana. Mnuchin potvrdil Pelosiové telefonicky, že prezident odstupuje z jednání.

Prezident dodal, že nařídil "zastavit jednání do voleb, kdy, ihned jak vyhraju, schválím velký zákon o stimulu, který se soustředí na tvrdě pracující Američany a malé podniky." Trump dodal, že Republikánská strana by se měla místo na stimulus soustředit na schválení Amy Coney Barrettové do funkce soudkyně Nejvyššího soudu ještě před volbami 3. listopadu.

"Dnes prezident Trump opět ukázal svou pravou tvář: Postavil se před zájmy země, s plnou spoluvinou republikánských kongresmanů," prohlásila Pelosiová. "Odchod z koronavirových jednání demonstruje, že prezident Trump není ochoten virus porazit."

"Bohužel odmítají dnešní naléhavé varování šéfa Fedu Powella, že ´Příliš malá podpora by vedla ke slabému oživení, vytvořila zbytečné obtíže pro domácnosti a podniky´," dodala Pelosiová.

