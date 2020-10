Londýnská policie muži: "Omlouváme se, že jste se narodil"

8. 10. 2020 / Jan Čulík

Reportáž Channel 4 News:V padesátých letech komunisté zavraždili mého strýce a z nesmyslných důvodů téměř deset let věznili mého prastrýce. Přesto však mě otevření obzorů do světa přivedlo k velkým pochybnostem, zda útlak československého komunistického režimu byl skutečně "nejhorší na světě".

"Omlouváme se, že jste se narodil. K tomu nemělo dojít."









Jen pomyslete: v sedmdesátých letech, kdy se pro většinu československého obyvatelstva komunistický útlak omezoval na místní šikanování případně na zabránění tomu, aby se vaše děti dostaly na školu, vraždil ultrapravicový režim generála Pinocheta v Chile levicové aktivisty tím, že je shazoval z vrtulníků do moře. Komunistický režim se v sedmdesátých a v osmdesátých letech Západu bál, a tak jeho útlak byl dost teoretický. Ano, zabili Pavla Wonku, ale to byl zjevně výjimečný případ sadismu regionálních policejních papalášů.Jenže jednou z ohromujících zkušeností po příchodu na Západ bylo zjištění, že se i britský údajně demokratický režim dokázal chovat často docela tak hnusně jako autoritářský československý režim komunistický.Všichni víme, že disidentům bylo v komunistickém Československu bráněno, aby mohli vykonávat svá zaměstnání podle své kvalifikace.Věděli jste ale - a vím to na základě dokumentárního pořadu rozhlasu BBC - že v Severním Irsku vyvíjela britská tajná policie dlouhá léta systematický nátlak na soukromé zaměstnavatele, aby nezaměstnávali aktivisty usilující o sjednocení Severního Irska s Irskou republikou. Ti lidé byli v důsledku tohoto Berufsverbotu bez zaměstnání po desítky let.A pak mě před časem ohromila na Británii ještě druhá věc. Britská policie zaměstnávala špiony, kteří infiltrovali různá levicová hnutí a o jejich aktivistech sbírali informace.Co mě šokovalo, že někteří tito tajní policisté si vytvořili sexuální poměr s obětmi, které udávali.Tento neuvěřitelný skandál byl připomenut dnes v médiích, když londýnská policie po pěti letech handrkování, kdy neustále tvrdila, že na žádné odškodné nemá nárok, nyní souhlasila, že vyplatí blíže nespecifikovan velké finanční odškodné šestatřicetiletému muži (který zůstává z dobrých důvodů v anonymitě), kterého zplodil tajný policejní agent Bob Lambert. Ten se vydával za levicového aktivistu a měl sexuální poměr s aktivistkou bojující za práva zvířat, kterou zároveň udával svým policejním nadřízeným. Fungoval pod falešným jménem.Na výše uvedené fotografii je policejní agent Lambert vyobrazen se svým, nyní pětatřicetiletým synem, tehdy v plenkách. Nedlouho po jeho narození policejní agent ze života aktivistky prostě zmizel. Syn zjistil ve věku šestadvaceti let, že jeho otec nebyl levicový aktivista, ale policejní agent. V roce 2011 ho odhalil deník Guardian, který zjistil, že případů, kdy policejní agenti udávali levicové aktivistky, a zároveň s nimi měli sexuální poměr a zplodili jim děti, bylo víc.Když nyní londýnská policie uznala, že pětatřicetiletý muž má nárok na odškodné, napsala mu ve vysvětlujícím dopise mimo jiné: