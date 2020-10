Válka v Náhorním Karabachu jako spor o vodu?

9. 10. 2020

Základní rysy konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem kvůli Náhornímu Karabachu jsou dobře známy a v posledních měsících se zásadně nezměnily. To vyvolává otázku, co vedlo k nové explozi bojů, ptá se Aleksandr Koc.

Mnozí poukazují na domácí politické potřeby elit. Jiní naznačují, že touha Moskvy potrestat současného arménského prezidenta přiměla Baku k závěru, že nyní může jednat s větší šancí na úspěch. A ještě další poukazují buď na špatné kalkulace nebo špatné čtení situace jednou či druhou stranou konfliktu.

Avšak existuje jedna možná příčina načasování konfliktu, která zatím nezískala příliš pozornosti. Jde o kontrolu vody - a nedávné rozhodnutí Arménie odebírat vodu z přehrady v Karabachu.

Před čtyřmi roky Baku podepsalo smlouvu s Íránem otevírající cestu k výstavbě dvou přehrad na řece Arax. Místo, kde měly být přehrady vybudovány, bylo tehdy kontrolováno arménskými jednotkami. Dva měsíce po podepsání smlouvy začala čtyřdenní dubnová válka.

Jedna z přehrad je prakticky dokončena a Arméni v Karabachu mohou vodu určitě využívat. Avšak Ázerbájdžán si možná přeje vyhnout se budoucím bojům tam, kde by mohly poškodit stavbu, která již byla vybudována a zaplacena.

Většina bojů poslední války probíhá na severu a voda to také vysvětluje. Ještě před dvěma měsíci umožňovala Arménie, aby přebytečná voda z přehrady Sarsan odtékala do Ázerbájdžánu. Ale pak se Jerevan rozhodl odklonit tok do Karabachu.

Azerské vesnice kolem řeky utrpěly a arménské jednotky v Karabachu posílily své postavení. A tak azerské síly chtějí zabránit přesměrování vody ze Sarsanu do Karabachu a donutit Arménii, aby jako v minulosti nechala téct vodu do Ázerbájdžánu.

Přinejmenším jde o vysvětlení toho, jak je nyní válka vedena, i kdyby nešlo o primární vysvětlení jejího vzniku.

Podrobnosti v ruštině: ZDE