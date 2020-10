Trump: Virtuální debaty s Bidenem se já účastnit nebudu

8. 10. 2020

"Jsem zpět, protože jsem fyzicky dokonalý," řekl Trump v televizi Fox News.



Donald Trump se odmítl účastnit příští týden volební debaty s Joem Bidenem poté, co Komise pro prezidentské debaty oznámila, že se v důsledku Trumpovy nákazy koronavirem bude debata konat online, kdy oba kandidáti budou na dvou odlišných, od sebe vzdálených místech.







Trump posléze řekl v televizi Fox News, že se žádné takové virtuální debaty účastnit nebude. Tvrdil, že bude "určitě před debatou" mít už negativní test na koronavirus a namísto debaty uspořádá raději velké předvolební shromáždění svých stoupenců.Po první debatě šířila Trumpova předvolební kampaň na Facebooku lživou placenou reklamu, že prý Joe Biden v první debatě používal nápovědy prostřednictvím sluchátka. ZDE Prezidentská kampaň Joea Bidena oznámila, že uspořádá dne 15. října vlastní samostatnou debatu. Druhou debatu chce Bidenova kampaň přesunout na 22. října, "aby se Trump nemohl vyhýbat odpovědnosti".Donald Trump potvrdil, že stále ještě bere silný steroid pro svou koronavirovou infelci a tvrdil, že už není nakažlivý a je mu dost dobře na to, aby se účastnil velkých shromáždění svých stoupenců. "Jsem zpět, protože jsem fyzicky dokonalý," řekl Trump v televizi Fox News.V rozhovoru pro televizi Fox News potvrdil Trump, že stále ještě bere silný steroid dexametazon. Lékaři poukazují na to, že tento steroid způsobuje, že má pacient pocit, že je mu lépe, než mu ve skutečnosti je, což by mohlo vysvětlit důrazně optimistická Trumpova prohlášení, jak je naprosto zdravý.Vznikají otázky, proč Trump náhle navštívil vojenské zdravotní centrum Waltera Reeda v roce 2019. Zdravotníci v tom středisku tehdy museli podepsat příslib, že neprozradí, na co byl tehdy Trump léčen, a lékaři, kteří to odmítli podepsat, se na Trumpově léčbě nesměli tehdy podílket.