9. 10. 2020 / Karel Dolejší

Je ovšem nesmysl teď pokřikovat, že "nebudeme poslouchat Babiše", potažmo Prymulu, protože "to nezvládli" (a Prymula byl ještě nedávno nejhlasitějším českým proponentem nesmyslné tzv. strategie promoření). Opatření zpomalující šíření viru v populaci by nyní na místě zmíněných dvou papalášů musel zavést kdokoliv jiný. Nebo pokud by to vláda neudělala, občané, kteří mají všech pět pohromadě, by se museli obdobně chránit o své vůli.

Protipandemická opatření nejsou sama hloupá a nesmyslná jenom proto, že premiér, který je formálně zaštiťuje, je nezodpovědný, sebestředný a omezený blbec. Teď zrovna na doporučení expertů dělá svou práci plus minus tak, jak by měl. Nic výrazně lepšího nikdo z nás momentálně nevymyslí.

Ministr zdravotnictví dnes oznámí nová omezení. Bylo by nanejvýš rozumné po dobu následujících dvou, ale spíše čtyř týdnů (dva reprodukční cykly koronaviru) co nejsvědomitěji dodržovat zpřísněná opatření a zdržet se jejich populistického napadání pod libovolnými záminkami. Nová opatření mohou být v jednotlivých bodech diskutabilní - jako byla jarní povinnost nosit roušky venku na ulici - ale jako celek nyní nemají alternativu. Když totiž vláda nezvládla "chytrou karanténu", nemáme na výběr.

Roušky atd. tu opravdu nejsou od toho, abychom předváděli, jak poslušně se řídíme vládními nařízeními. Protipandemická opatření dodržujete nikoliv kvůli Babišovi, ale kvůli sobě, svým blízkým, zranitelným skupinám, obecně spoluobčanům.

Přituhuje - a namístě je starat se navzájem o zdraví, nikoliv o agendu ega.

Na takové kraviny bude spousta času později, pokud nás co nejvíce ve zdraví přežije.