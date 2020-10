Nová polská výstava: Za druhou světovou válku může Marx

Je to právě Polsko, které jim nabízí šanci žít v opravdu svobodné a tolerantní společnosti, na rozdíl od některých jiných zemí, které se podrobily politické korektnosti a ta bohužel vážně omezuje lidská práva říkat, že lidé LGBT "nejsou rovni normálním lidem", a popírat jim základní lidská práva (více o tom níže).



Takže, podle Morawieckého, jestliže si myslíte, že v Polsku je menšina LGBT diskriminována, jste obětí fake news a levičácké propagandy, kterou vyvolal Bart Staszewski. Právě ten totiž umístil nápisy, jimiž informoval o těch městech a vesnicích, které schválily rezoluce odmítající menšinu LGBT. Víte, nejde o ta města a ty vesnice, které jsou tak ostře proti menšině LGBT, je to ten zatracený levičácký aktivista, který o tom informoval svět, ten je vinen.

V Tarnobrzegu, například, pokud chcete mluvit s lékařem, musíte zatelefonovat do ordinace (což je téměř nemožné, protože je pořád obsazeno) a objednat se na telefonní pohovor. V dohodnutou dobu musíte do ordinace zavolat znovu (ne, lékař vám sám nezavolá, musíte vy sám telefonovat na ústřednu zdravotního střediska, tam, kde je pořád obsazeno). Pokud máte štěstí a podaří se vám s lékařem promluvit a on vám řekne, že vám vás objedná k odborníkovi, musíte už jen zajít do ordinace si ten dokument vyzvednout. Ale ne, oni vás nepustí dovnitř. Dnes je pro lékaře příliš nebezpečné, aby pacienti vstoupili do ordinace. Musíte jít na druhou stranu přes trávník a prodrat se pár keři, dojít k zadnímu traktu budovy, kde je u zdi dlouhý klacek. Tím klackem zabušíte na okenní římsu sesterny, asi dva metry nad vaší hlavou, takže vás uslyší, otevřou okno a hodí vám ten dokument. Geniální, co?