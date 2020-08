Smíte požadovat zavraždění spoluobčanů, pokud je to v bibli. Homosexuálové jsou marxisté a ten je totožný s hitlerovským nacismem

Mezitím v Absurdistánu 139:

4. 8. 2020 / Tomasz Oryński

Takže to je to konečné rozhodnutí. Polské prezidentské volby byly prý platné. Ano, protestovalo sice asi 20 000 lidí, ale "soudci", jmenovaní stranou Právo a spravedlnost tyto stížnosti hromadně odmítli. Například 4086 stížností na zaujatost státní televize proti Trzaskowskému bylo odmítnuto z formálních důvodů. Prý nedokázali pisatelé stížností vysvětlit, jak zaujatost televize TVP mohla nějak volby ovlivnit. Kdyby jen soudci naslouchali dnešnímu de facto řediteli TVP (jeho postavení je formálně nyní nejasné, ale všichni vědí, že právě on tam rozdává karty), Jacku Kurskému, který přiznal ve rozhovoru pro jeden provládní týdeník : "Kdyby nebylo TVP, Trzaskowski by nad Dudou drtivou většinou zvítězil..."