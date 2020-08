Koronavirus: O aroganci českých vládních úředníků

Začínám být před každou tiskovkou ministerstva zdravotnictví přednasraná a během ní se to pravidelně ještě zhorší. Nemůžu vystát tu aroganci, kdy prostě veřejnost nemá nárok na zdrojová data, jenom pokaždý čekáme, jak nám to laskavě ti, kdo k datům přístup mají, přežvýkají. Veřejná kontrola je za těchto okolností nemožná, píše Kateřina Mahdalová z ČTK.

Prof. Dušek tvrdí, že hygieny posílají hlášení denně, ale podle mé zkušenosti řada z nich vůbec nefunguje o víkendech. Není schopen vysvětlit, proč se rozcházejí data na webu ministerstva, která spravuje ÚZIS, a data na webech hygienických stanic. Do systému ÚZIS je vkládají samy hygieny a ty opakovaně tvrdí, že si za svými daty stojí. Že by na své vlastní weby vkládaly jiná čísla, nedává smysl. Proč by to dělaly? Co se s těmi čísly teda děje? Proč se mění i data označená jako validovaná? Kdo konkrétně a jak to kontroluje?