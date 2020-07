Hasičské stříkačky, neexistující továrna na roušky, portrét a la Banks a obnovení práva bít manželky

Mezitím v Absurdistánu 138:

30. 7. 2020 / Tomasz Oryński

Když vláda nabídla nové hasičské stříkačky pro ty farmosti, kde bude v prezidentských volbách největší účast, všichni byli zvědaví na to, co se stane, až bude největší volební účast v těch místech, která hlasovala pro opozičního kandidáta. A teď máme šanci to sledovat v Podkarpatském vojvodství, trdadičné známém jako konzervativním a drtivou většinou podporujícím stranu Právo a spravedlnost (anebo, jak to formulují jiní, známém jako zaostalý venkov, na němž žijí burani), Jenže tam je malá farnoste Cisna, jako vesnice Asterix obklopená římskými tábory, zaznamenala volební účast 75 procent a zvítězil tam Rafał Trzaskowski. Dostali peníze na slíbenou hasičskou stříkačku, ale zároveň zahájil Nejvyšší auditní úřad inspekci místního hasičského sboru. Údajně ta inspekce nemá nic společného s výsledky voleb, ale jaksi Poláci už v takové náhody nevěří.