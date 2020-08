Trump v televizi blábolí, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "nejúspěšnější na světě"

3. 8. 2020

- Tchajwan provizorně schválil použití dexametazonu, levného a široce užívaného steroidu, proti koronaviru, protože má nedostatek protivirového léka remdesiviru, jehož celou globální zásobu vykoupily Spojené státy. Tchajwan zaznamenal 476 nákaz a 7 úmrtí. Reagoval proti epidemii nesmírně rychle a efektivně. Nynější nákazy pocházejí ze zahraničí. - V Íránu umírá na COVID-19 jedna osoba každých sedm minut. Počet úmrtí tam stoupl v pondělí na 17 405. Počet nákaz v Íránu je 312 035. - Neuvěřitelně, Trump se hádal s novinářem, že prý mají Spojené státy rekordně nejnižší počet úmrtí na koronavirus. Trump to odvozuje z procenta úmrtí ve srovnání s množstvím nákaz, odmítá srovnávat procento úmrtí s počtem obyvatel USA, které je rekordně nejvyšší na celém světě. Rozhovor se bude vysílat v úterý večer. Upoutávku na Twitteru už viděly miliony lidí: Trump odmítl zavedení celostátního uzamčení země s cílem zvládnutí koronavirové pandemie a trval na to, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "velmi úspěšné". USA mají 4,7 milionů nákaz a zemřelo tam více než 155 000 osob. Mají čtvrtinu všech nákaz na světě, přitom obyvatelstvo USA tvoří 4 procenta světového obyvatelstva.

- Tchajwan provizorně schválil použití dexametazonu, levného a široce užívaného steroidu, proti koronaviru, protože má nedostatek protivirového léka remdesiviru, jehož celou globální zásobu vykoupily Spojené státy. Tchajwan zaznamenal 476 nákaz a 7 úmrtí. Reagoval proti epidemii nesmírně rychle a efektivně. Nynější nákazy pocházejí ze zahraničí. - V Íránu umírá na COVID-19 jedna osoba každých sedm minut. Počet úmrtí tam stoupl v pondělí na 17 405. Počet nákaz v Íránu je 312 035. - Neuvěřitelně, Trump se hádal s novinářem, že prý mají Spojené státy rekordně nejnižší počet úmrtí na koronavirus. Trump to odvozuje z procenta úmrtí ve srovnání s množstvím nákaz, odmítá srovnávat procento úmrtí s počtem obyvatel USA, které je rekordně nejvyšší na celém světě. Rozhovor se bude vysílat v úterý večer. Upoutávku na Twitteru už viděly miliony lidí: Trump odmítl zavedení celostátního uzamčení země s cílem zvládnutí koronavirové pandemie a trval na to, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "velmi úspěšné". USA mají 4,7 milionů nákaz a zemřelo tam více než 155 000 osob. Mají čtvrtinu všech nákaz na světě, přitom obyvatelstvo USA tvoří 4 procenta světového obyvatelstva.

- Tchajwan provizorně schválil použití dexametazonu, levného a široce užívaného steroidu, proti koronaviru, protože má nedostatek protivirového léka remdesiviru, jehož celou globální zásobu vykoupily Spojené státy. Tchajwan zaznamenal 476 nákaz a 7 úmrtí. Reagoval proti epidemii nesmírně rychle a efektivně. Nynější nákazy pocházejí ze zahraničí. - V Íránu umírá na COVID-19 jedna osoba každých sedm minut. Počet úmrtí tam stoupl v pondělí na 17 405. Počet nákaz v Íránu je 312 035. - Neuvěřitelně, Trump se hádal s novinářem, že prý mají Spojené státy rekordně nejnižší počet úmrtí na koronavirus. Trump to odvozuje z procenta úmrtí ve srovnání s množstvím nákaz, odmítá srovnávat procento úmrtí s počtem obyvatel USA, které je rekordně nejvyšší na celém světě. Rozhovor se bude vysílat v úterý večer. Upoutávku na Twitteru už viděly miliony lidí: Trump odmítl zavedení celostátního uzamčení země s cílem zvládnutí koronavirové pandemie a trval na to, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "velmi úspěšné". USA mají 4,7 milionů nákaz a zemřelo tam více než 155 000 osob. Mají čtvrtinu všech nákaz na světě, přitom obyvatelstvo USA tvoří 4 procenta světového obyvatelstva.

- Tchajwan provizorně schválil použití dexametazonu, levného a široce užívaného steroidu, proti koronaviru, protože má nedostatek protivirového léka remdesiviru, jehož celou globální zásobu vykoupily Spojené státy. Tchajwan zaznamenal 476 nákaz a 7 úmrtí. Reagoval proti epidemii nesmírně rychle a efektivně. Nynější nákazy pocházejí ze zahraničí. - V Íránu umírá na COVID-19 jedna osoba každých sedm minut. Počet úmrtí tam stoupl v pondělí na 17 405. Počet nákaz v Íránu je 312 035. - Neuvěřitelně, Trump se hádal s novinářem, že prý mají Spojené státy rekordně nejnižší počet úmrtí na koronavirus. Trump to odvozuje z procenta úmrtí ve srovnání s množstvím nákaz, odmítá srovnávat procento úmrtí s počtem obyvatel USA, které je rekordně nejvyšší na celém světě. Rozhovor se bude vysílat v úterý večer. Upoutávku na Twitteru už viděly miliony lidí: Trump odmítl zavedení celostátního uzamčení země s cílem zvládnutí koronavirové pandemie a trval na to, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "velmi úspěšné". USA mají 4,7 milionů nákaz a zemřelo tam více než 155 000 osob. Mají čtvrtinu všech nákaz na světě, přitom obyvatelstvo USA tvoří 4 procenta světového obyvatelstva.

- Tchajwan provizorně schválil použití dexametazonu, levného a široce užívaného steroidu, proti koronaviru, protože má nedostatek protivirového léka remdesiviru, jehož celou globální zásobu vykoupily Spojené státy. Tchajwan zaznamenal 476 nákaz a 7 úmrtí. Reagoval proti epidemii nesmírně rychle a efektivně. Nynější nákazy pocházejí ze zahraničí. - V Íránu umírá na COVID-19 jedna osoba každých sedm minut. Počet úmrtí tam stoupl v pondělí na 17 405. Počet nákaz v Íránu je 312 035. - Neuvěřitelně, Trump se hádal s novinářem, že prý mají Spojené státy rekordně nejnižší počet úmrtí na koronavirus. Trump to odvozuje z procenta úmrtí ve srovnání s množstvím nákaz, odmítá srovnávat procento úmrtí s počtem obyvatel USA, které je rekordně nejvyšší na celém světě. Rozhovor se bude vysílat v úterý večer. Upoutávku na Twitteru už viděly miliony lidí: Trump odmítl zavedení celostátního uzamčení země s cílem zvládnutí koronavirové pandemie a trval na to, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "velmi úspěšné". USA mají 4,7 milionů nákaz a zemřelo tam více než 155 000 osob. Mají čtvrtinu všech nákaz na světě, přitom obyvatelstvo USA tvoří 4 procenta světového obyvatelstva.

- Tchajwan provizorně schválil použití dexametazonu, levného a široce užívaného steroidu, proti koronaviru, protože má nedostatek protivirového léka remdesiviru, jehož celou globální zásobu vykoupily Spojené státy. Tchajwan zaznamenal 476 nákaz a 7 úmrtí. Reagoval proti epidemii nesmírně rychle a efektivně. Nynější nákazy pocházejí ze zahraničí. - V Íránu umírá na COVID-19 jedna osoba každých sedm minut. Počet úmrtí tam stoupl v pondělí na 17 405. Počet nákaz v Íránu je 312 035. - Neuvěřitelně, Trump se hádal s novinářem, že prý mají Spojené státy rekordně nejnižší počet úmrtí na koronavirus. Trump to odvozuje z procenta úmrtí ve srovnání s množstvím nákaz, odmítá srovnávat procento úmrtí s počtem obyvatel USA, které je rekordně nejvyšší na celém světě. Rozhovor se bude vysílat v úterý večer. Upoutávku na Twitteru už viděly miliony lidí: Trump odmítl zavedení celostátního uzamčení země s cílem zvládnutí koronavirové pandemie a trval na to, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "velmi úspěšné". USA mají 4,7 milionů nákaz a zemřelo tam více než 155 000 osob. Mají čtvrtinu všech nákaz na světě, přitom obyvatelstvo USA tvoří 4 procenta světového obyvatelstva.

- Tchajwan provizorně schválil použití dexametazonu, levného a široce užívaného steroidu, proti koronaviru, protože má nedostatek protivirového léka remdesiviru, jehož celou globální zásobu vykoupily Spojené státy. Tchajwan zaznamenal 476 nákaz a 7 úmrtí. Reagoval proti epidemii nesmírně rychle a efektivně. Nynější nákazy pocházejí ze zahraničí. - V Íránu umírá na COVID-19 jedna osoba každých sedm minut. Počet úmrtí tam stoupl v pondělí na 17 405. Počet nákaz v Íránu je 312 035. - Neuvěřitelně, Trump se hádal s novinářem, že prý mají Spojené státy rekordně nejnižší počet úmrtí na koronavirus. Trump to odvozuje z procenta úmrtí ve srovnání s množstvím nákaz, odmítá srovnávat procento úmrtí s počtem obyvatel USA, které je rekordně nejvyšší na celém světě. Rozhovor se bude vysílat v úterý večer. Upoutávku na Twitteru už viděly miliony lidí: Trump odmítl zavedení celostátního uzamčení země s cílem zvládnutí koronavirové pandemie a trval na to, že Spojené státy jsou v boji proti koronaviru "velmi úspěšné". USA mají 4,7 milionů nákaz a zemřelo tam více než 155 000 osob. Mají čtvrtinu všech nákaz na světě, přitom obyvatelstvo USA tvoří 4 procenta světového obyvatelstva.



- Filipíny zahájily uzamčení země pro 27 milionů lidí poté, co počet nákaz v úterý překročil 100 000.



- Generální tajemník OSN Antonio Guterres v úterý varoval, že svět čelí "generační katastrofě" v důsledku uzavření škol a zdůraznil, že bezpečný návrat dětí do škol musí být vrcholnou prioritou.



- Latinská Amerika překročila v pondělí rekord 5 milionů nákaz. Brazílie má druhý největší počet nákaz po USA, víe než 2,75 milionů nákaz a 94 665 úmrtí.















- Pro COVID-19 nikdy zřejmě nebude dokonalá vakcína a cesta zpět k normálnosti bude dlouhá, varovala Světová zdravotnická organizace. Znovu důrazně doporučila, aby lidé a státy dodržovali nošení roušek, sociální distancování, testování a trasování a mytí rukou.- Pro COVID-19 nikdy zřejmě nebude dokonalá vakcína a cesta zpět k normálnosti bude dlouhá, varovala Světová zdravotnická organizace. Znovu důrazně doporučila, aby lidé a státy dodržovali nošení roušek, sociální distancování, testování a trasování a mytí rukou.

- Zdravotní sestry v australském státě Victoria naléhavě žádají ochranné prostředky a respirátory N95. Je jich nedostatek a ve státě Victoria onemocnělo více než 730 zdravotníků koronavirem.- Německo je už uprostřed druhé vlny pandemie a riskuje, že vyplýtvá svůj původní úspěch v boji proti infekci, protože lidé přestávají dodržovat přepisy pro sociální distancování, varovala Susanne Johna, předsedkyně Marburského svazu, který zastupuje německé lékaře.- Vědecký výbor francouzské vlády vydal 42 stránkovou analýzu, v níž varuje před druhou podzimní vlnou koronaviru a doporučuje posílení ochranných opatření, zajistit dostatečné trestování a karanténu pro ohrožené jedince. Je nutno také zajistit ochranu pečovatelských domovů a chudých lidí. Výbor doporučuje vládní informační kampaň, aby se občanům vštěpilo, jak důležité je během léta nosit roušku.- Polsko zaznamenalo už počtvrté tento týden větší nárůst infekcí než předtím. Více než třetina infekcí je v hornickém Slezsku. Celkem Polsko za posledních 24 hodin zaznamenalo 680 nových infekcí a uvažuje o zavedení přísnějších opatření, včetně povinného testování osob navracejících se do Polska a karanténu pro osoby přijíždějící z některých zemí. Ve Slezsku bylo zaznamenáno více než 220 případů.- Írán v úterý potvrdil největší počet nárůstu nákaz, více než 2700, což je největší nárůst za poslední měsíc.- Interpol varuje před alarmujícím nárůstem internetových trestných činů. Jsou zaměřeny proti korporacím, vládám a kritické infrastruktuře.- Rychle rostoucí počet nákaz v USA absolutně zahltil jakoukoliv schopnosti místních hygienických úřadů testovat a trasovat kontakty nakažených osob, což je klíčově důležité v boji proti pandemii. Na pandemii nyní v USA umírá více než 1000 lidí denně, avšak hygienici jsou absolutně neschopni provádět testování a trasování všech nakažených osob. Vyplývá to z informací od 121 amerických hygienických úřadů-- Trump označil varování své hlavní epidemioložky Deborah Birxové, že se koronavirus šíří v USA v současnosti daleko vážněji než na jaře, za "ubohé". Počet mrtvých v USA dosáhl 154 361 osob a počet nákaz 4,6 milionu, což je čtvrtina veškerých nákaz po celém světě. Trump Birxovou obvinil, že reagovala na kritiku od Nancy Pelosi. "Otevřte školy!" vykřikoval Trump na Twitteru. ZDE - Němečtí politikové jsou nejednotni ohledně toho, zda by měli zakázat demonstrace proti opatřením na boj proti koronaviru. V Berlíně se asi 20 000 idiotů a odpůrců očkování účastnilo v sobotu takové demonstrace. Policie demonstraci ukončila po opakovaném varování, že účastníci nemají roušky a nedodržují sociální distancování. Organizátoři demonstraci nazvali "Konec pandemie - den svobody". Někteří demonstranti se chovali násilně. 133 demonstrantů bylo zatčeno a 45 policistů bylo zraněno. Demonstranti také fyzicky či verbálně útočili na novináře. ZDE - Rusko tvrdí, že má proti koronaviru vakcínu a že začně hromadně očkovat obyvatelstvo v říjnu. Vakcína ale není bezpečně prozkoušená. ZDE - Šéf štábu brazilského prezidenta Bolsonara generál Walter Souza Braga Netto testoval pozitivně na koronavirus. Je to už sedmý nakažený ministr Bolsonarovy vlády. V Brazílii je registrováno 2,73 milionů nákaz a 94 104 úmrtí.- Osoby, které přežily koronavirus, mají vyšší výskyt duševních poruch včetně posttraumatických poruch, úzkostí, nespavosti a deprese. Více než polovina ze 402 pacientů léčených na koronavirus v nemocnici svatého Raffaela v Miláně má nejméně jednu z těchto psychických chorob.- Třicet milionů dětí Mexiku se bude účastnit školní výuky prostřednictvím televize, uvedla tamější ministryně školství. Ve vzdálených domorodých komunitách se bude výuka konat rozhlasovým vysíláním. Vláda rozdá 140 milionů učebnic zadarmo.- Vietnam bojuje s 642 nákazami a šesti úmrtími.Podrobnosti v angličtině ZDE Předchozí průběžné zpravodajství ZDE