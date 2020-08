Koronavirus: Počet úmrtí v USA "by mohl dosáhnout 300 000". Afrika má víc než 1 milion nákaz

Průběžné zpravodajství

7. 8. 2020

- Dr. Anthony Fauci, hlavní americký expert na infekční choroby, si musel najmout pro sebe a pro svou rodinu ochranku, protože dostává výhrůžky smrtí za to, že apeluje na občany, aby dodržovali zásady jak omezit šíření pandemie. Trumpova vláda systematicky nebezpečí pandemie bagatelizuje, avšak Fauci od samého začátku informuje o nebezpečí pandemie věcně a jasně. "V nejdivočejších snech bych si nebyl představoval, že lidé, kteří protestují proti normálním zásadám veřejného zdraví budou tak ostře proti nim a protestují proti tomu, co říkám jménem vědy tak silně, že vás tím vlastně ohrožují," řekl Fauci v CNN. UYSA zaznamenala téměř 160 000 úmrtí na COVID-19 a více než 4,8 milionů nákaz. ZDE - Počet úmrtí na koronavirus může dosáhnout do prosince 2020 až 300 000, varují vědci z University of Washington. Šlo by to snížit, pokud lidé budou nosit roušky a dodržovat sociální distancování. Kdyby 95 procent lidí nosilo roušky, zachránilo by to 66 000 životů. ZDE - Americký Kongres se stále nedohodl na finanční podpoře pro Američany, nezaměstnané v důsledku koronaviru. Demokraté odmítají snížit podporu nezaměstnaným, která byla do konce července 600 dolarů týdně, Republikáni to vyžadují, protože jinak se prý Američané budou "vyhýbat práci". Od konce července nemají nezaměstnaní Američané žádnou podoru. Americká vláda zrušila celonárodní průzkum o situaci občanů v pandemii, protože začal vykazovat, že mnozí lidé nemají na jídlo a jsou ve velmi špatné situaci.

- Řečtí vládní zdravotníci jsou znepokojeni počtem mladých lidí nakažených koronavirem. Mladí Řekové nenosí roušky a nedodržují sociální distancování. Profesor Charalambos Gogos řekl v pátek v řecké televizi, že je Řecko uprostřed "velkého obnovení epidemie". Infekci šíří mladí lidé, kteří jsou nakažení, ale asymptomatičtí. Průměrný věk nakažených osob v Řecku je nyní 45 let, což je daleko méně než dříve.- Polsko vyloučilo zavedení nového celostátního uzamčení země poté, co v pátek registrovalo 809 nových nákaz. Je to už šestý den stále větší, rekordní nárůst. Většina nákaz je ve Varšavě, v Katovicích a v Krakově. 259 nových infekcí je ve slezské uhelné oblasti, kde je hlavní město Katovice. V pátek bylo nakaženo 1279 horníků, většinou zaměstnanců státních uhelných dolů PGG. Polsko má 50 324 nákaz a 1787 úmrtí.- Tisíce osobních ochranných prostředků a 500 nemocničních lůžek bylo zničeno v Bejrútu výbuchem.- Více než 3,5 milionu zdravotníků v Indii vstoupilo do dvoudenní stávky kvůli nízkým platům a nedostatku ochranných prostředků. V pátek Indie zaznamenala rekordní nárůst infekcí, který překročil dva miliony.- Dva studenti ve státě Georgia byli suspendováni za to, že zveřejnili fotografie školy nacpané studenty, kde se nedodržuje sociální distancování. Ředitel školy varoval, že suspenduje i další studenty, budou-li poukazovat na nedodržování opatření proti pandemii. ZDE . Deník New York Times zveřejnil rozsáhlou analýzu, snažící se určit, proč si Spojené státy nejsou schopny poradit si s pandemií. Našel dva důvody: 1. Americká společnost je nesmírně individualistická a lidé nejsou schopni jednat kolektivně, v obecném veřejném zájmu. 2. Trumpova vláda šíří o pandemii nesmysly a nedělá žádná centrální opatření. Američtí vědci se bojí ji kritizovat. - List poukázuje na to, že bylo fatální chybou začít "k záchraně ekonomiky" rušit v amerických státech karanténní opatření příliš brzo. Ty státy, které to učinily, zápolí nyní s obrovským počtem nákaz a nemocných. Zpočátku příliš mnoho lidí neumíralo, protože se nákaza nejprve šíří mezi mladými lidmi, kteří se jí tolik nebojí. Jenže mladí lidé nákazu pak rozšíří mezi starší populaci a o několik týdnů později roste úmrtnost. Pro přežití ekonomiky je nutno nejprve zvládnout nákazu, protože bez jejího zvládnutí ekonomické oživení nenastane: lidé se budou i nadále bát chodit do ulic a do restaurací.- V Africe je potvrzen 1 milion nákaz, Světová zdravotnická organizace varuje, že to může být jen špička ledovce a že skutečný počet je zřejmě daleko vyšší. Potvrzené nákazy se v afrických zemích za poslední dva měsíce zpětinásobily a v červenci více než zdvojnásobily. Vládnou obavy, že nedokonalá zdravotnictví v afrických zemích budou zahlcena, až nákaza zasáhne obyvatelsetvo už oslabené špatnou stravou či dalšími nemocemi. Podle Center pro zvládání nemocí Africké unie (CDC) se uzdravilo 700 000 osob a 22 000 jich zemřelo. Vládnou obavy, že oficiální počty zaznamenávají jen zlomek případů nákazy na africkém kontinentu. ZDE - Počet globálních nákaz přesáhl 19 milionů, Více než 700 000 lidí zemřelo.- Čína zaznamenala 37 nových nákaz. 10 z nich bylo ze zahraničí.- "Žijte normálním životem," vzkázal brazilský prezident Jair Bolsonaro občanům, zatímco se počet mrtvých v Brazílii blíží 100 000. Dosáhl počtu 98 493. Navzdory tomu Bolsonara stále podporuje třicet procent obyvatelstva.- Hongkong oznámil, že bude občany testovat zadarmo, vzhledem k pokračující třetí vlně infekcí. Počet infekcí roste denně o více než 100. Počet mrtvých dosáhl 46.- Ruské úřady registrovaly 5241 nových infekcí, celkem je v Rusku nakaženo 877 135 osob. Počet mrtvých také v pátek stoupl o 199 na 14 725. Rusko je čtvrtou nejnakaženější zemí světa a jedenáctou co do počtu mrtvých.- Ukrajina zaznamenala denní rekord nárůstu infekcí od začátku epidemie, o 1453. Celkem je na Ukrajině registrováno 78 261 infekcí a 1852 úmrtí. Většina případů je v západní Ukrajině a v Kyjevě.- V Paříži se mladí lidé účastní ve velkém počtu nepovolených techno parties. Epicentrem je Bois de Vincennes, obrovský park s jezery, lesy a otevřeným travnatým prostorem na jihovýchodě Paříže. Z nejbližší zastávky metra jdou lidé pěšky asi 15 minut za hlukem basů, až na mýtinách najdou desítky tajných techno párties. V červenci se těchto "svobodných koncertů" v parku účastnily tisíce lidí, mnoho z nich nedodržovalo předpis nosit roušky a udržovat bezpečný odstup od druhých.- Emmanuel Macron svolává na příští týden zasedání Rady obrany, protože v týdnu od 27. července do 2. srpna stoupl počet nových pacientů diagnostikovaných s nákazou om 33 procent. V týdnu předtím stoupl o 57 procent.Informace v angličtině ZDE