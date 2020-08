Markéta Všelichová: Pokračování příběhů z tureckých věznic

10. 8. 2020





Tohle je Heval Rozerin. Zatímco dívku z předchozího příspěvku, Delal, jsem považovala za svou sestru, Rozerin, ačkoliv je jen o pár let starší než já, byla spíše moji vězeňskou maminkou.





V osmnácti letech se rozhodla připojit k PKK a odejít do hor. Se spoustou ideálů a vírou ve svobodu kurdského národa. V horách strávila jako příslušnice PKK téměř patnáct let. Rozerin se nikdy nezapojila přímo do bojů, jejím úkolem byla koordinace politické činnosti PKK. Tahle holčina je obrovský idealista a pacifista, tak úplně se na bojovnici nehodí. Po letech strávených v horách, během kterých byla naprostá většina jejich přátel zabita tureckými letadly, začala být čím dál tím více frustrována z beznaděje války, kterou jsou Kurdové v Turecku nuceni vést.