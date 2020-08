Britští vládní ultrapravičáci: My se o uprchlíky starat nebudeme, to je úkolem Francie a Německa

13. 8. 2020





Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že až 20 lidí, kteří připluli do Británie na malých člunech, bude deportováno do Evropské unie



Ve středu mělo z Británie odletět mimořádné letadlo deportující žadatele o azyl, kteří nedávno připluli do Británie na malých člunech. Letadlo mělo odletět navzdory zásahu britského vysokého soudu, který zasedal časně ráno ve středu, a navzdory dalším intervencím, které vedly k tomu, že nejméně 19 lidí bylo z letadla opět odstraněno.



Britské ministerstvo vnitra se vyjádřilo, že až dvacet lidí bude letadlem deportováno do Francie a do Německa. Deportace dalších 19 lidí byla odložena. Do středy do večera nebylo uvedeno, zda letadlo skutečně odletělo.





19 osob, které byly z letadla odstraněny, dostane možnost podrobněji v Británii zažádat o azyl. Britské ministerstvo vnitra argumentuje, že všichni tito uprchlíci byli předtím v jiné evropské zemi, ve Francii či v Německu - a jejich žádost o azyl měla být podle Dublinského předpisu vyřízena v první zemi Evropské unie, kam uprchlíci vstoupí.



Toto je však předpis Evropské unie, o němž sama Angela Merkelová uvedla r. 2015, že je nerealizovatelný. protože přílišně zatěžuje pohraniční země EU, jako je Řecko, Itálie a Španělsko. Ženevská konvence o uprchlících z roku 1951 neurčuje, že uprchlík musí zůstat v první bezpečné zemi. Británie se na Dublinský předpis vymlouvá, ale paradoxně, po odchodu Británie z EU a po ukončení přechodového období za pár měsíců, od konce prosince 2020, už nebude mít Británie možnost uprchlíky do EU vracet.



Zranitelnost mnoha těchto lidí, ohrožených nyní deportací do Evropy, je děsivá. Nejméně devět těchto osob trpí posttraumatickou stresovou chorobou, nejméně osm jsou oběti mučení, sedm je ohroženo sebevraždou, několik těchto uprchlíků se pokusilo o sebevraždu po příchodu do Británie. Nejméně tři osoby jsou obětí obchodu s bílým masem a další tři trpí fyzickým zraněním způsobeným mučením.



Do Británie připlulo na malých člunech letos asi 4100 uprchlíků. Humanitární organizace a odborníci na migraci naléhají na britskou vládu, aby vytvořila bezpečné a legální cesty, jimiž by se žadatelé o azyl mohli do Británie dostat, aby nemuseli riskovat nebezpečnou mořskou přeplavbu. Požadují také posílení zákona o sjednocování rodin a o udělování humanitárních víz.



Podrobnosti v angličtině 19 osob, které byly z letadla odstraněny, dostane možnost podrobněji v Británii zažádat o azyl. Britské ministerstvo vnitra argumentuje, že všichni tito uprchlíci byli předtím v jiné evropské zemi, ve Francii či v Německu - a jejich žádost o azyl měla být podle Dublinského předpisu vyřízena v první zemi Evropské unie, kam uprchlíci vstoupí.Toto je však předpis Evropské unie, o němž sama Angela Merkelová uvedla r. 2015, že je nerealizovatelný. protože přílišně zatěžuje pohraniční země EU, jako je Řecko, Itálie a Španělsko. Ženevská konvence o uprchlících z roku 1951 neurčuje, že uprchlík musí zůstat v první bezpečné zemi. Británie se na Dublinský předpis vymlouvá, ale paradoxně, po odchodu Británie z EU a po ukončení přechodového období za pár měsíců, od konce prosince 2020, už nebude mít Británie možnost uprchlíky do EU vracet.Zranitelnost mnoha těchto lidí, ohrožených nyní deportací do Evropy, je děsivá. Nejméně devět těchto osob trpí posttraumatickou stresovou chorobou, nejméně osm jsou oběti mučení, sedm je ohroženo sebevraždou, několik těchto uprchlíků se pokusilo o sebevraždu po příchodu do Británie. Nejméně tři osoby jsou obětí obchodu s bílým masem a další tři trpí fyzickým zraněním způsobeným mučením.Do Británie připlulo na malých člunech letos asi 4100 uprchlíků. Humanitární organizace a odborníci na migraci naléhají na britskou vládu, aby vytvořila bezpečné a legální cesty, jimiž by se žadatelé o azyl mohli do Británie dostat, aby nemuseli riskovat nebezpečnou mořskou přeplavbu. Požadují také posílení zákona o sjednocování rodin a o udělování humanitárních víz.Podrobnosti v angličtině ZDE

0