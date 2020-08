Čínský prezident Si Ťin-pching "čelí ve straně rozsáhlé opozici"

19. 8. 2020

Cchaj Siao, která byla vyloučena z elitní Ústřední stranické školy, tvrdí, že prezidentova "neomezená moc" udělala z Číny "nepřítele světa", píše Lily Kuová.

Bývalá profesorka čínské elitní Ústřední stranické školy publikovala bezprecedentní odmítnutí čínského lídra Si Ťin-pchinga, které jej obviňuje, že "zabíjí zemi" a tvrdí, že mnoho dalších si přeje odejít z vládnoucí čínské komunistické strany.

Prominentní profesorka Cchaj Siaová, která učila na škole pro přední funkcionáře, byla v pondělí vyloučena ze strany poté, co v červnu publikovala audiozáznam poznámek kritických k prezidentovi. Škola, kde učila od roku 1992, prohlásila, že dotyčná "poškodila reputaci země" a její poznámky byly plné "vážných politických problémů".

V prvním rozhovoru pro anglickojazyčná média od svého vyloučení sdělila profesorka Guardianu, že je "šťastná, že byla vyloučena".

"Za Siova režimu není čínská komunistická strana pro Čínu silou pokroku. Ve skutečnosti je překážkou čínského pokroku," řekla. "Jsem přesvědčena, že nejsem jediná, kdo chce tuto stranu opustit. Více lidí by chtělo z této strany vystoupit nebo odejít," dodala. "Chtěla jsem vystoupit ze strany již před lety, když už nebyl prostor mluvit a můj hlas byl zcela umlčen."

Vyjádření někoho, kdo býval nepochybnou součástí establishmentu - také několik čínských lídrů jako Mao Ce-tung, Chu Ťin-tchao, stejně jako Si stálo v čele Ústřední stranické školy - je pro čínské vedení významné a potenciálně nebezpečné.

Profesorka, která původně požádala Guardian o nepublikování červnového rozhovoru kvůli hrozbám adresovaným jí a její rodině, je nyní ochotna hovořit. "Mám nyní mnohem více svobody. Můj projev je zbaven jakýchkoliv omezení. Zodpovídám se pouze vlastnímu svědomí a principům," uvedla.

Rozsáhlá vnitrostranická opozice podle ní existuje, ale jen nemnozí se odváží vystoupit, protože se obávají politické odvety ve formě vnitrostranických obvinění z porušení disciplíny a korupce. V tomto prostředí prezident disponuje "neomezenou mocí" a činí všechna důležitá rozhodnutí - což vedlo k nevyhnutelným omylům jako při zvládání koronaviru.

Peking viní z potlačení informací o pandemii místní úřady ve Wu-chanu. Zdravotníci 20. ledna prohlásili, že virus je nakažlivý, několik týdnů poté, co se v prosinci objevil. Ale projev publikovaný stranickým časopisem Čchiou-š' ukázal, že se prezident sešel s politbyrem a vydal instrukce ohledně zacházení s virem 7. ledna, takřka dva týdny předtím, než došlo k varování veřejnosti.

"Pokud to věděl 7. ledna, proč to trvalo do 20. ledna, než oznámili epidemii? Jinak řečeno, fakt, že před ním lidé tajili zprávy, je výsledkem systému," říká vyloučená funkcionářka. "Ale když znal situaci 7. ledna, nezveřejnil ji ani nemobilizoval zdroje. Takže neměl by nést zodpovědnost?"

Podle ženy, která tvrdí, že chtěla odejít ze strany od roku 2016, když se ve straně dramaticky zúžil prostor pro diskusi, prezident může také za vnitřní problémy v zemi.

"Když se mu nikdo nemůže postavit, znamená to, že jeho moc je neomezená," tvrdí. "Udělal si ze světa nepřítele. Doma rozhoduje o všech důležitých věcech. Jinak řečeno, ať už jde o domácí nebo zahraniční téma, pro ostatní je velmi těžké ho omezit. Je nevyhnutelné, že jeho úsudek a rozhodnutí budou pomýlené."

"Je to začarovaný kruh. Po špatném rozhodnutí není výsledek dobrý. Ale ti dole se příliš obávají mu to říci a špatná rozhodnutí jsou přijímána, dokud není situace mimo kontrolu. V tomto začarovaném kruhu neexistuje způsob, jak zastavit sesun země do katastrofy."

Profesorka je přesvědčena, že nespokojenost ve straně je rozsáhlá, zejména mezi její generací a vysoce postavenými funkcionáři, kteří zažili vzestup během reforem za vlády Tenga Siao-pchinga nebo později, po plné integraci do mezinárodního systému se vstupem do Světové obchodní organizace v roce 2001.

