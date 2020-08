Proč umírá na koronavirus nyní méně lidí, i když počet nákaz stoupá?

23. 8. 2020





Z většiny statistik vyplyvá, že i když počet nákaz v mnoha částech Evropy i v USA stoupá, počet úmrtí a vážných komplikací zůstává relativně nízký. Například v Británii počet lidí na ventilátorech poklesl z 3000 v době vrcholu epidemie na jaře na nynějších 70. Zároveň však v mnoha oblastech začal stoupat počet nákaz.



Lékaři si nejsou zcela jisti, co se děje. Někteří poukazují na to, že lékařské zásahy jsou nyní úspěšnější při léčení pacientů trpících komplikacemi během nákazy koronavirem. Například se ukázalo, že lék dexametazon vede k zvýšení počtu osob na ventilátorech, které koronavirus přežijí. Jiní hovoří o tom, že Covid-19 se nyní stává nemocí mladších lidí, kteří méně často umírají nebo mají vážné komplikace.Znamená to, že to nejhorší je už za námi? Ne. Jiní výzkumníci poukazují na situaci v USA, kde také došlo nedávno k nárůstu infekcí mezi mladými lidmi kolem dvacet a třiceti let, jenže hned poté následoval nárůst infekcí u starších lidí, mezi něž nákazu mladí lidé přinesli, a to v USA vedlo k nárůstu úmrtí. K témuž by mohlo dojít v Evropě do několika týdnů, varují odborníci.Je možné, že by koronavirus začínal být méně vražedný? To si myslí někteří vědci. Poukazují na skutečnost, že většina virů během času ztrácí schopnost lidi zabíjet, protože virus nemá žádný prospěch z toho, když usmrtí svého hostitele. Tvrdí, že možná se totéž děje s tímto koronaviruem. Jiní vědci nesouhlasí s tím, že není možné, aby se to dělo tak rychle. Alternativním vysvětlením je, že virová nálož, jejímž prostřednictvím se virus mezi lidmi šíří, je nyní menší v důsledku roušek a sociálního distancování. Náš imunitní systém dokáže menší virovou nálož zvládat efektivněji, takže počet mrtvých by klesal.Celkově je situace nejistá a vědci poukazují na to, že bude trvat mnoho měsíců, ne-li let, než výzkum zjistí, co se vlastně děje.Zdroj v angličtině ZDE