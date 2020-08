Lukašenko si chtěl uchovat absolutní moc. Nyní je však v pozici Bašára Asada

Tak jako jiný ruský klient, Bašár Asad, se i Lukašenko ocitl v pozici, kdy se musí kvůli udržení pozice proti vlastnímu obyvatelstvu spojit s cizí mocností. Tomu také odpovídají jeho poslední vyjádření, která už definují Bělorusko čistě jako "ruskou předsíň".

Je hodné zaznamenání, že až do srpnových voleb Lukašenko žádným zázračným způsobem "neobjevoval" západní podvratné aktivity. Věděl přece velmi dobře, že opozici v zásadě drží pod krkem, koho mohl, toho přesunul za mříže - a běloruská KGB měla pod přísnou kontrolou dění na zbytkové opoziční scéně. Nečekal žádné větší překvapení z této strany. Až do první dekády srpna podle něj "zahraniční podvracení" hrozilo jedině z východu.

Ačkoliv Lukašenkovo postavení je stejně tak jako u Asada postavením nesvéprávného klienta Kremlu, existují pochopitelně i významné rozdíly. Léty represí zdevastovaná běloruská opozice na rozdíl od syrské nejspíš nikdy nevsadí na násilnou změnu. A z druhé strany Asad stále ještě dovedně manévruje mezi ruským a íránským patronem. Kdežto Lukašenko už věru domanévroval. Nyní až do konce zůstane stoprocentně proruským panákem.

Lukašenko má však s Asadem společné to, že mu zůstal v rukou stát bez lidu - a on se snaží ze situace vyjít alespoň s nějakým zdáním legitimity. Proto zčistajasna začal předstírat vnější ohrožení ze směru, kde ho ještě přede dvěma týdny vůbec neviděl.

Podobně jako u Asada lze nyní očekávat, že Lukašenko vezme doslova Brechtovo ironické doporučení, "aby vláda lid rozpustila a zvolila si nový". V Sýrii to předpokládalo vraždění a vyhánění sunnitských Arabů a jejich nahrazování šíitskými kolonisty z Íránu či Afghánistánu. Co přesně přinese nevyhnutelné Lukašenkovo hledání "sjednoceného rusko-běloruského lidu", který už teď jako jediný může být objektem jeho stále zřetelněji fašizující diktatury, to lze v tuto chvíli těžko přesně odhadovat.

Mikalai Lukashenka, 15, can be qualified as a child soldier. How legal for teenagers to carry lethal weapons? Also, some teachers and parents of his classmates are worried for their safety now. Classes have to begin in one week. pic.twitter.com/yq3numTxNE