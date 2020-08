Protesty ve Wisconsinu eskalují: Dva lidé byli zastřeleni

27. 8. 2020

„Není možné, aby existoval policista, který by po zhlédnutí videonahrávky zobrazující policejní střelbu na Jacoba Blakea, uvedl, že takto mají muži zákona postupovat,“ uvedla v pořadu Democracy Now! viceguvernérka státu Wisconsin Mandela Barnes.

Americký prezident Donald Trump ve středu na Twitteru uvedl, že do Kenoshi pošle národní gardu, aby „nastolil právo a pořádek“.

V americkém městě Kenosha ve státě Wisconsin pokračují protesty, jež zažehla policejní střelba na neozbrojeného Afroameričana Jacoba Blakea, který zůstal ochrnutý od pasu dolů. Situace eskalovala v úterý, kdy bělošský střelec zahájil palbu do davu stoupenců hnutí Black Lives Matter. Dva lidé byli střelbou usmrceni a třetí osoba utrpěla vážná zranění. Mezitím se po zuby ozbrojení policisté snaží pacifikovat dav demonstrantů slzným plynem a gumovými projektily.

Aktualizace: Úřady v městě Kenosha ve Wisconsinu informovaly, že byl obžalován sedmnáctiletý mladík ze zabití poté, co usmrtil střelbou dva lidi a dalšího vážně zranil během nočních protestů proti tomu, že policie střílela na Jacoba Blakea juniora. Policie v městě Antioch ve státě Illinois, asi 30 km západně od města Kenosha, uvedla, že zatkla sedmnáctiletého Kylea Rittenhouseho a označila ho za podezřelého ve zmíněném incidentu. Dodala, že Rittenhouse, trvalým pobytem v městě Antioch, je obžalován ze zabití prvního stupně ve Wisconsinu. Nesdělila, zda je obžalován za jedno zabití či za obě. ZDE Donald Trump odmítl návrh zákona na zvýšení věku. v němž je možno v USA koupit střelnou zbraň.

Barnes poznamenává, že se bělošské milice, které jsou povzbuzovány prezidentem Trumpem, rozhodly vzít věci do svých rukou. Přitom lidé protestující v Kenoshe upozorňují na rasistické bezpráví ve Spojených státech a usilují o to, aby byla země sjednocena – a aby byla dodržována lidská práva nehledě na barvu pleti. A je srdceryvné sledovat, jak jsou lidé, kteří chtějí žít v bezpečnější zemi, terčem ozbrojených band, míní viceguvernérka.



Není normální, aby ozbrojenci chodili do federálních budov. Mnozí se domnívají, že je to něco přirozeného – když se lidé jen tak producírují s automatickými zbraněmi. Často bývají inspirováni konspiračními teoriemi a chtějí svou zemi zpět. Bylo by ale naivní se domnívat, že mají čisté úmysly, naráží Barnes na trumpovské povzbuzování bělošských šovinistů.



Podle viceguvernérky se pak nikdo nemůže divit tomu, že k podobným incidentům – jako byl ten v Kenoshi – dochází. Bělošské milice se usilovně připravují na to, aby mohly ukázat svou sílu. A demonstrace proti policejnímu násilí a rasismu pro ně představují skvělou příležitost, konstatuje Barnes.





Celý rozhovor v angličtině ZDE