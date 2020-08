Nová studie: I mírná verze Covidu-19 způsobuje poškození srdce

28. 8. 2020









Nová studie vědců v Gladstone Institute pomáhá vysvětlit, jak SARS-CoV-2, virus, který způsobuje Covid-19, poškozuje srdeční buňky. Zjištění výzkumného týmu, zveřejněné na bioRxiv, analyzuje neočekávané dopady viru na strukturu srdečních buněk v laboratoři, i na srdečních tkáně pacientů s Covidem-19.Vědci vystavili srdeční buňky různému množství viru SARS-CoV-2. Virus produktivně nakazil kardiomyocyty, tedy buňky srdečního svalu. To znamená, že virus byl schopen vstoupit do těchto buněk a kopírovat se v nich."Hned na začátku našich experimentů jsme si povšimli, že mnoho kardiomyocytů začalo projevovat velmi podivné rysy," řekl Todd. C. Devitt, šéf vědeckého týmu a profesor bioinženýrství a terapetických věd na UC San Francisco. "To, co jsme viděli, bylo naprosto nenormální, za mnoho let studia kardiomyocytů jsem nikdy nic takového neviděl."Tým zjistil, že když vystavili kardiomyocyty viru SARS-CoV-2, sarkomery v některých buňkách byly nakrájeny na kostičky, na malé fragmenty stejné velikosti. Normálně jsou sarkomery - svalová vlákna v buňkách srdce - organizovány do dlouhých vláken směřujících stejným směrem. Tyto sarkomery ovládají koordinované stahování srdečních buněk, které vyvolává normální srdeční tep.Narušení sarkomerů, které jsme objevili, znamenám že buňky srdečního svalu nemohou řádně vyvolávat tep, vysvětlili vědci.Vědci si také povšimli, že z mnoha srdečních buněk zmizela DNA buněčného jádra. Bez DNA nemohou buňky vykonávat své normální funkce.,"Je to ekvivalent mozkové smrti těchto buněk," dodali vědci. "Ani po bedlivém studiu vědecké literatury a po konzultaci kolegů jsme takovéto abnormální rysy buněk nenalezli v žádném jiném modelu srdeční choroby. Jsme přesvědčeni, že jsou typické pro SARS-CoV-2 a vysvětlují dlouhotrvající poškození srdce, kteríé zjišťujeme u mnoha pacientů nakažených Covidem-19.Tato zjištění osvětlují nebezpečí dlouhodobých dopadů Covidu-19. Na rozdíl od některých jiných tkání v organismu, srdce nemá schopnost regenerace. Takže je možné, že osoby, nakažené i mírnou verzí Covidu-19, se uzdraví a později začnou trpět srdeční chorobou."Bude důležité identifikovat ochrannou terapii, která dokáže zabezpečit srdce před poškozením, jaké jsme identifikovali ve svých modelech," zdůrazňuje McDevitt. "I když nemůžete zabránit viru v tom, aby nakazil buňky, měli bychom pacientovi podávat takový lék, který by zabránil vzniku těchto záporných dopadů během choroby.Podrobnosti v angličtině ZDE