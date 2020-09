Animal Rebellion druhým dnem požaduje po vládě řešení klimatické krize

Tisková zpráva

3. 9. 2020

Tento požadavek cílí na nutnost rychlého odklonu od živočišného průmyslu a rybolovu a přechod na spravedlivý a udržitelný rostlinný stravovací systém do roku 2025. Podle klimatických scénářů se bez této změny nevyhneme kolapsu globálních ekosystémů. Živočišný průmysl a rybolov jsou zodpovědné za zvyšující se koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, vymírání druhů, odlesňování, existenci mrtvých zón v oceánech, znečištění vzduchu, vody a její nedostatek.

Rebelky a rebelové Animal Rebellion pokračují v čtyřdenní hladovce. Před Úřadem vlády České republiky jsou od 10 do 18 hodin. Čtyři aktivisté drží protestní hladovku a přidávají se k nim další lidé. Ke včerejšímu požadavku „říkejme pravdu“ o klimatické a ekologické krizi a jejich návaznosti na živočišný průmysl a rybolov, který adresují vládě, přidali dnes druhý požadavek „jednejme hned“.

Bez okamžité radikální změny stravovacího systému a odklonu od využívání fosilních paliv, není možné udržet úroveň globálního oteplení na 1,5 stupni Celsia. Hranice 1,5 stupně Celsia se zdá relativně nízká, ve skutečnosti se jedná o enormní oteplení, které ohrožuje stabilitu celého klimatického systému Země.







V Česku se klimatická krize projevuje především katastrofálním suchem a následnými přívalovými dešti a záplavami. Krize klimatu také přispívá k rozšíření kůrovce, který plošně napadá oslabené smrkové lesy.Hladovka navazuje na celosvětovou rebélii (We want to live) při níž se odehrávají protesty v Londýně a v dalších městech.







Hladovka je součástí týdenní pražské rebélie s názvem Spolu za život. Zatímco vláda odmítá řešit klimatickou krizi způsobenou z velké části živočišným průmyslem a rybolovem, Animal Rebellion je připraveno jednat a ve čtvrtek odpoledne posunout protesty o krok dál. „Nenásilné přímé akce byly v minulosti vždy klíčem k dramatickým systémovým změnám. Proto použijeme tento přístup i my. Požadujeme spravedlnost pro planetu a zvířata, se kterými ji sdílíme,“ uvedl k hladovce jeden z rebelů Petr Kratochvíl.