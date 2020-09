Po běloruských protestech budou zřejmě následovat léta represí

4. 9. 2020

Protesty v Bělorusku připomínají Pražské jaro v roce 1968 a polskou Solidaritu v roce 1980 - v tom, jak transformovaly vědomí lidí i v tom, jak budou zřejmě následovány léty života pod ještě represivnějším režimem, napsal Dimitrij Savin.

Můžeme jen obdivovat, co běloruský lid a nová opozice dosáhli, protože jde o nezbytný krok ke skutečnému národnímu státu. Současně si ale Bělorusové budou muset dlouho počkat na vítězství.

A protože velký díl nadcházejících represí bude prováděn přinejmenším se schválením Moskvy, je naprosto nezbytné, aby ruští nacionalisté důsledně odlišovali Putina od Ruska a Rusů. A také trvali na tom, že Kreml je nepřítelem Rusů i Bělorusů.

V krátkodobém výhledu bude zřejmě Moskva nejvíce profitovat z toho, co se děje v Bělorusku, protože nelze popřít, že dnes neexistuje realistický scénář vítězství demokratické revoluce v této zemi.

Existuje ovšem šest omezujících faktorů, které vedou ke třem nejpravděpodobnějším budoucím scénářům.

1. V Lukašenkových vládních kruzích neexistuje vážnější konflikt ohledně protestů.

2. Lukašenko je jako autoritářský vůdce také tvůrcem unikátního neosovětského režimu a lidé, kteří jsou jeho součástí, nemají kam jít. Odstranit Lukašenka osobně je relativně snadné ve srovnání s tím, co si vyžádá odstranění režimu.

3. Běloruská opozice postrádá politické zkušenosti a nedokáže okamžitě nahradit Lukašenkův režim, i kdyby ho dokázala odstranit.

4. Běloruská ekonomika závisí na Rusku a Moskva bude trvat na tom, že Minsk za to zaplatí.

5. Moskva má uvnitř Běloruska mocné páky a může silou Lukašenka odstranit, pokud si to bude přát.

6. EU se velmi obává vzniku nového centra napětí na svých hranicích a neposkytne běloruské opozici podporu nad rámec prohlášení a neúčinných sankcí.

Tyto faktory způsobují vysokou pravděpodobnost následujících scénářů:

I. Lukašenko bude nakonec nucen vzdát se moci, ale Moskva převezme nad Běloruskem ještě větší kontrolu a transformuje ho ve vazalský stát nebo součást Ruské federace.

II. Lukašenko odejde, demokraté vyhrají volby a pokusí se navázat kontakty s EU a USA. Avšak Moskva využije ekonomické páky a vazby na běloruské siloviky, aby toto úsilí podkopala.

III. Situace se vymkne kontrole a Rusko "na žádost legitimní vlády" vyšle do Běloruska "omezený kontingent". To lze provést snadno, ale neslo by to sebou významné náklady - a Kreml by to udělal jen v extrémní situaci.

