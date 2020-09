Aktivisté a aktivistky z Animal Rebellion obarvili vodu ve fontáně na červeno

Tisková zpráva

5. 9. 2020

Ozvěny písně „Power to the people“ zněly celým náměstím až do desáté hodiny večerní, kdy nastal noční klid a o půlnoci rebelové a rebelky opustili fontánu. Byli přivítáni úsměvy a objetími od ostatních aktivistů, kteří celý večer zůstali na místě a rebely a rebelky podporovali.

„Dokud budou živočišné produkty legální, krev nevinných lidí i zvířat je na rukou nás všech. Přejďeme na udržitelný, spravedlivý rostlinný stravovací systém, dokud je ještě čas,“ uvedl v proslovu jeden z aktivistů Ondřej Růžička.



Hnutí Animal Rebellion uspořádá závěrečnou rebelskou akci právě dnes (v sobotu) v návaznosti na globální událost nazvanou Pavučina lží. Akce začíná v 15 hodin v ulici Karla Engliše 11. Na akci zve Animal Rebellion širokou veřejnost a zejména média.