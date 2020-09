Ledu v Beringově moři je nejméně za 5 500 let

4. 9. 2020

Klimatologové zjistili, že Beringovo moře zaznamenalo v roce 2018 nejméně zimního mořského ledu za posledních 5 500 let, upozorňuje Daniel Conrad.

"Ve světle zvýšených koncentrací CO 2 shromažďujících se v atmosféře během dekád by se dalo očekávat, že oteplení bude mít dopad na rozlohu ledu," říká hlavní autorka studie Miriam Jonesová z U.S. Geological Survey a geoložka University of Alaska Fairbanks. "A nyní jsme ukázali, že má."

Beringovo moře v severní části Pacifiku - mezi Eurasií a Severní Amerikou - akumuluje přes zimu led, než v létě opět roztaje.

Vědci se domnívali, že ve srovnání s nedalekou arktickou oblastí je Beringovo moře poměrně stabilní, ale výzkum publikovaný časopisem Science Advances tuto představu postavil na hlavu.

Tým zkoumal vzorky celulózy z rašelinišť na ostrově Sv. Matěje v Beringově moři, mezi pobřežím Aljašky a Ruska. Přírůstky rašeliny závisejí na přítomnosti tekuté vody.

Tato data potvrdila údaje ze satelitů monitorujících ledové pokrytí Beringova moře od roku 1979.

Propad z roku 2018 není výrazem trvalého trendu, ale jde o mimořádnou událost. Ledu bylo o polovinu méně než v průměrném roce. Avšak ledové pokrytí oblasti v roce 2019 bylo velmi podobné předchozímu roku.

Může být, že severní část Pacifiku výrazně reaguje na malé změny faktorů oteplování, z čehož by plynulo, že úbytek mořského ledu by mohl dekády zaostávat za změnami atmosférických koncentrací skleníkových plynů. Tak by současný úbytek ledu představoval reakci na růst koncentrací skleníkových plynů v minulosti. V tom případě by byl úbytek ledu v Beringově moři již víceméně trvalý.

Tento úbytek přitom může oteplování dále zesílit, protože méně odrazivá mořská hladina bude pohlcovat větší díl slunečního záření než bílé ledové kry.

Podrobnosti v angličtině: ZDE